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    Карпина опровергла, что «Ростов» планирует бойкотировать игру с «Ротором»

    Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья сообщила, что клуб не планирует пропускать встречу 23-го тура РПЛ против «Ротора». О бойкоте говорил бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

    «Нет, конечно, это неправда, что «Ростов» не полетит на игру с «Ротором». Нам же тогда баранку запишут. Ничего уже не исправить, надо работать дальше», – ответила Карпина в инстаграме.

    • Причиной возможного бойкота Червиченко назвал недовольство судейством.
    • На этой неделе «Ростов» проиграл в гостях «Химкам» (0:1) при отмененном своем голе.
    • «Ростов» в РПЛ идет 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дарьи Карпиной

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии8
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      Рейтинг: +57

      Мортус 7 минут назад

      Нью зарема?

      0
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      Рейтинг: +1689

      FRZZ 44 минуты назад

      Зачем жену Карпина путать??? У них 4 детей , ей больше нечем заниматься, что ли?

      0
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      Рейтинг: +19445

      bset 1 час назад

      Как я и говорил, один идиот начал фейк распространять, а в клубе даже не в курсе

      0
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      Рейтинг: +5675

      житель СПб 1 час назад

      Да молодец! Поддерживает мужа. Не всегда тренеру корректно прямо высказываться. А тут - неофициальная информация.

      1
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      Рейтинг: -1246

      Бoрат 1 час назад

      Личный прессекретарь , как у Путина . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +5917

      серега кашин 1 час назад

      дожили совсем левая баба знает больше чем сам клуб

      -2
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      Рейтинг: +911

      zarsm > серега кашин 1 час назад

      Жена Карпина это "левая баба"?) Да вы недалек)))

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      Рейтинг: +7474

      ivany4 > серега кашин 1 час назад

      Для тупых в первой строке написано - Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья.
      Любят "знатоки" ярлыки развешивать, вместо того, что бы головой подумать.

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