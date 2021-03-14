Карпина опровергла, что «Ростов» планирует бойкотировать игру с «Ротором»

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья сообщила, что клуб не планирует пропускать встречу 23-го тура РПЛ против «Ротора». О бойкоте говорил бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

«Нет, конечно, это неправда, что «Ростов» не полетит на игру с «Ротором». Нам же тогда баранку запишут. Ничего уже не исправить, надо работать дальше», – ответила Карпина в инстаграме.