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    Червиченко: «Знаю, что «Ростов» с большой долей вероятности не собирается ехать на следующую игру с «Ротором»

    «Ростов» недоволен судейством в РПЛ. В связи с этим команда рассматривает вопрос пропустить матч 23-го тура против «Ротора». Об этом рассказал бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

    «Не так давно говорил, что у нас наладилась ситуация с судейством. Рассказывал, как Ашот Хачатурянц вместе с Александром Дюковым потихонечку расчищают болото. Последние матчи не вызывали нареканий, но мистер Сергей Лапочкин решил дать бой этому «хорошему» направлению и показать себя во всей красе.

    Близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках… Вот из-за таких подлецов как Лапочкин они так и выглядят. В прошлом году с помощью таких же негодяев «Ростов» отсекали от зоны Лиги чемпионов – отняли около десяти очков. Не знаю, кто там бьeтся против команды, но кому-то же это нужно? Пытается выбить из зоны еврокубков, затем туда попадают посредственности, которые ничего не могут выиграть.

    Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены. Вылет? Они уже не вылетят, потому что очков хватает. Наверх не пускают. Для чего выступать в чемпионате? Чтобы какой-то негодяй развернул три момента в другую сторону? Сначала выдумал пенальти, затем не засчитал чистейший гол, потом не поставили пенальти на Дмитрии Полозе – в итоге украли у команды три очка.

    Какой смысл играть? Знаю точно, что идeт серьeзное обсуждение того, что в качестве демарша не лететь в Волгоград. Во всяком случае, пока не будет серьeзнейшего решения по результатам этого матча», – сказал Червиченко.

    • Недовольство судейством выражал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
    • На этой неделе «Ростов» проиграл в гостях «Химкам» (0:1) при отмененном своем голе.
    • «Ростов» в РПЛ идет 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:07
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2584

      neveldomha 9 минут назад

      Мужики себя так не ведут

      0
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      Рейтинг: -1477

      Аденн 45 минут назад

      дюков и сочувствующие представители пи д ерского СБГТ.

      1
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      Рейтинг: +316

      TERMIK2142 48 минут назад

      Как бы не хотелось, что бы судейство было на уровне, но пока будут руки фотошопить и заминать, так то можно и не играть действительно xD

      1
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      Рейтинг: +5261

      порт 50 минут назад

      КБ такой шантаж помог, посмотрим что будет с вами.

      2
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      Рейтинг: +2091

      kazak161 1 час назад

      Откуда у него такая информация? Ростов должен играть против Ротора и доказывать справедливость победами, и не в один гол а двумя или больше!

      2
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      Рейтинг: +2889

      general.lizyukov 1 час назад

      Простите, а от Лиги Европы вас тоже Лапочкин отсёк?
      Вы говенный Маккаби пройти не смогли, а туда же, в еврокубки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2091

      kazak161 > general.lizyukov 48 минут назад

      По твоему только один Ростов в евро кубках опозорился?

      4
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      Рейтинг: +316

      TERMIK2142 > kazak161 39 минут назад

      Согласен в ЕК обгадились всем скопом xD

      3
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      Рейтинг: +6494

      Alekxei Z. 1 час назад

      А кто уполномочивал этого борова делать какие-либо заявления?
      ФК Ростов молчит, а этот типа " почву прощупывает ".
      Каждый тур с судейскими ошибками, каждый.
      Как с этим бороться? ХЗ
      Возможно за систематические ошибки надо просто выгонять. ВСЕХ.
      А то у на если одной команде помогаешь , то всегда есть шанс на амнистию.
      Ростов будет сниматься ?
      Ага, и все кто неплохо кормится на ФК пойдут выращивать помидоры.
      Давайте друзья поднимать сельское хозяйство.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1734

      ySS 1 час назад

      Злой шут начал нести ахинею про Ростов.
      Результативные ошибки были, есть и будут, а вот играть надо, для своих же болельщиков надо

      2
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      Рейтинг: +43

      мусорск 1 час назад

      судья мудак , но выражать протест неявкой на игру с Ротором? может Ротор денег предложил.

      2
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      Рейтинг: +4521

      mamba9090909 1 час назад

      Цирк шапито.)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +43129

      MaxRnD > mamba9090909 1 час назад

      Да тебе хоть ссы в глаза - всё божья роса

      4
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      ...
      Рейтинг: +23258

      пьяныйхоровод > mamba9090909 1 час назад

      Давно подозревал , что сельмаши - фарм свинарника , и замашки у них одинаковые .

      2
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      ...
      Рейтинг: +4521

      mamba9090909 > MaxRnD 1 час назад

      Да мне наплевать. Вам же хуже. Подарите Ротору 3 очка, вам легче станет? Бороться до конца - штаны мокрые стали?

      2
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      ...
      Рейтинг: +43129

      MaxRnD > mamba9090909 51 минуту назад

      После серебряного сезона, в котором Ростов "сильные мира сего" попросту проморгали, бороться с такими как вы и вашим прикормленным судейским кодлом команда уже устала.

      PS После прошедшей игры, мои недавние слова о "циничном судействе" какие-то вопросы или юродивые ухмылки ещё вызывают ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +4521

      mamba9090909 > MaxRnD 28 минут назад

      Вот я и говорю - как бороться до конца, так яйца распухают, играть мешают. Проводить грамотные атаки и поражать ворота вам кто мешал? Судья? Кто заставлял нападающих, с убойной позиции, бить по воробьям? Вселенский заговор? Если играть как надо, грамотно, по воротам не мазать, то никакой судья не испортит игру.

      1
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      Рейтинг: +43129

      MaxRnD > mamba9090909 28 минут назад

      Эту ахинею я уже слышал

      2
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      Рейтинг: +4521

      mamba9090909 > MaxRnD 20 минут назад

      Если это ахинея, для твоих ушей, то протри глаза и посмотри статистику. За весь матч 6 ударов в СТОРОНУ ворот и 0 в створ. Кто в этом виноват? Судья или Газпром?

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      Рейтинг: +43129

      MaxRnD > mamba9090909 9 минут назад

      После вашей игры с Рубином такие лицемерные нравоучения выглядят жалко и смешно ...

      К тому же нам, в отличие от вас, для спасения драгоценной шкурки судья пеналь на 98 минуте не подарил, и мало того, у нас его украли, впрочем как и ещё один чистый гол

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      Рейтинг: +4521

      mamba9090909 > MaxRnD 2 минуты назад

      Украсть можно кошелёк из кармана, а умение играть и точно бить по воротам украсть нельзя. Пенальти нам никто не дарил. Он был законным. Вот только Дзюба просрал его. А то, что вы все упираете в 98 минуту, то надо матч смотреть. Первый тайм, из-за ВАРа длился 50 мин. Ко второму тоже было добавлено время, потом нарушение, опять ВАР, пробитие по воротам, в итоге, было на 98 мин. Или это для тебя сложно понять?

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