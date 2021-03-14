Червиченко: «Знаю, что «Ростов» с большой долей вероятности не собирается ехать на следующую игру с «Ротором»

«Ростов» недоволен судейством в РПЛ. В связи с этим команда рассматривает вопрос пропустить матч 23-го тура против «Ротора». Об этом рассказал бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

«Не так давно говорил, что у нас наладилась ситуация с судейством. Рассказывал, как Ашот Хачатурянц вместе с Александром Дюковым потихонечку расчищают болото. Последние матчи не вызывали нареканий, но мистер Сергей Лапочкин решил дать бой этому «хорошему» направлению и показать себя во всей красе.

Близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках… Вот из-за таких подлецов как Лапочкин они так и выглядят. В прошлом году с помощью таких же негодяев «Ростов» отсекали от зоны Лиги чемпионов – отняли около десяти очков. Не знаю, кто там бьeтся против команды, но кому-то же это нужно? Пытается выбить из зоны еврокубков, затем туда попадают посредственности, которые ничего не могут выиграть.

Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены. Вылет? Они уже не вылетят, потому что очков хватает. Наверх не пускают. Для чего выступать в чемпионате? Чтобы какой-то негодяй развернул три момента в другую сторону? Сначала выдумал пенальти, затем не засчитал чистейший гол, потом не поставили пенальти на Дмитрии Полозе – в итоге украли у команды три очка.

Какой смысл играть? Знаю точно, что идeт серьeзное обсуждение того, что в качестве демарша не лететь в Волгоград. Во всяком случае, пока не будет серьeзнейшего решения по результатам этого матча», – сказал Червиченко.