Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «Знаю, что «Ростов» с большой долей вероятности не собирается ехать на следующую игру с «Ротором»

Червиченко: «Знаю, что «Ростов» с большой долей вероятности не собирается ехать на следующую игру с «Ротором»

14 марта 2021, 09:07
65

«Ростов» недоволен судейством в РПЛ. В связи с этим команда рассматривает вопрос пропустить матч 23-го тура против «Ротора». Об этом рассказал бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

«Не так давно говорил, что у нас наладилась ситуация с судейством. Рассказывал, как Ашот Хачатурянц вместе с Александром Дюковым потихонечку расчищают болото. Последние матчи не вызывали нареканий, но мистер Сергей Лапочкин решил дать бой этому «хорошему» направлению и показать себя во всей красе.

Близко дружу с руководителями «Ростова». Знаю, что команда с большой долей вероятности не собирается ехать на следующий матч с «Ротором». Какой смысл участвовать в чемпионате? Меня всю ту неделю спрашивали, как я отношусь к тому, что Россия опустилась в рейтинге на восьмое место, а наши клубы плохо выглядят в еврокубках… Вот из-за таких подлецов как Лапочкин они так и выглядят. В прошлом году с помощью таких же негодяев «Ростов» отсекали от зоны Лиги чемпионов – отняли около десяти очков. Не знаю, кто там бьeтся против команды, но кому-то же это нужно? Пытается выбить из зоны еврокубков, затем туда попадают посредственности, которые ничего не могут выиграть.

Какой смысл «Ростову» ехать на выезд, тратить деньги, участвовать в чемпионате? Лучше дома посидеть, хотя бы деньги будут сэкономлены. Вылет? Они уже не вылетят, потому что очков хватает. Наверх не пускают. Для чего выступать в чемпионате? Чтобы какой-то негодяй развернул три момента в другую сторону? Сначала выдумал пенальти, затем не засчитал чистейший гол, потом не поставили пенальти на Дмитрии Полозе – в итоге украли у команды три очка.

Какой смысл играть? Знаю точно, что идeт серьeзное обсуждение того, что в качестве демарша не лететь в Волгоград. Во всяком случае, пока не будет серьeзнейшего решения по результатам этого матча», – сказал Червиченко.

  • Недовольство судейством выражал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
  • На этой неделе «Ростов» проиграл в гостях «Химкам» (0:1) при отмененном своем голе.
  • «Ростов» в РПЛ идет 7-м.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ротор Ростов Червиченко Андрей
Комментарии (65)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mamba9090909
1615702227
Цирк шапито.)))
Ответить
мусорск
1615702794
судья мудак , но выражать протест неявкой на игру с Ротором? может Ротор денег предложил.
Ответить
ySS
1615702977
Злой шут начал нести ахинею про Ростов. Результативные ошибки были, есть и будут, а вот играть надо, для своих же болельщиков надо
Ответить
kazak161
1615705672
Откуда у него такая информация? Ростов должен играть против Ротора и доказывать справедливость победами, и не в один гол а двумя или больше!
Ответить
TERMIK2142
1615706453
Как бы не хотелось, что бы судейство было на уровне, но пока будут руки фотошопить и заминать, так то можно и не играть действительно xD
Ответить
Из Твери Леха
1615709756
До 20 тура это еще чемпионат России, а после - чемпионат мАцквы.
Ответить
NewLife
1615710800
С каждым туром становится очевиднее, что всю судейскую вертикаль надо менять.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1615711669
В этом случае вся страна, кроме двух тусовочных городов будет на стороне Ростова.
Ответить
Константинн
1615715579
нехер было молчать когда Спартак душили судейским произволом в конце прошлого, начале нынешнего сезона. Я как раз думал, что именно Ростов поддержит. Предпочли промолчать - получайте.
Ответить
JTherry
1615720008
на мой взгляд, Червиченко вывалил в СМИ непроверенные факты про "вопрос с пропуском Ростова матча с Ротором", потому что это будет "подарок" Ротору 3 очков... напомню, как после заявления Федуна о снятии с чемпионата за "судейский беспредел", тот же Червиченко сказал: "пусть снимаются, а потом пройдут весь путь от ПФЛ"...) как бы, ситуация повторяется - только теперь в ПФЛ собирается отправиться Ростов, или у Червиченко есть какие-то "козыри" в рукаве для такого беспардонного "прощупывания почвы"? и кстати, в ЛЕ не Ростов ли от Маккаби получил оплеуху?)
Ответить
Главные новости
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
11
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Все новости
Все новости
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
2
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
6
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
18
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
9
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+