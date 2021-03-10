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  • Иванов обслужит матч «Динамо» – «Спартак» и другие назначения 22-го тура РПЛ

Иванов обслужит матч «Динамо» – «Спартак» и другие назначения 22-го тура РПЛ

10 марта 2021, 19:20
4

РФС объявил о назначениях судей на матчи 22-го тура РПЛ.

«Химки»«Ростов»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гончар.

«Урал»«Ротор»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Игорь Синер.

«Арсенал»ЦСКА: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Зенит»«Ахмат»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо»«Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Николай Иванов.

«Уфа»«Рубин»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Александр Богданов; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

«Тамбов»«Краснодар»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив»«Сочи»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Геннадий Куличенков.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Химки Ростов Урал Ротор Арсенал ЦСКА Зенит Ахмат Уфа Рубин Тамбов Краснодар Локомотив Сочи Лапочкин Сергей Безбородов Владислав Вилков Михаил Мешков Виталий Матюнин Алексей Шадыханов Павел Иванов Cергей Панин Игорь
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1615397956
А это теперь наверно всегда будет, что матчи ЦСКА будет судить именно питерский, ну правильно топить надо преследователя
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NewLife
1615399005
Капец цске. И у Спартака херово - карась на варе. У синита на варе кухуян, все грамотно расставили.
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portero
1615405426
Боязно за Иванова, игра будет грубой, придется карты выдавать, а может и удалять...
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ySS
1615410676
Ударные бригады на двух матчах Мешков-Кукуян и Иванов-Карасев Локомотив-с..и обошли должным вниманием...
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