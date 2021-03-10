Иванов обслужит матч «Динамо» – «Спартак» и другие назначения 22-го тура РПЛ

РФС объявил о назначениях судей на матчи 22-го тура РПЛ.
«Химки» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гончар.
«Урал» – «Ротор»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Игорь Синер.
«Арсенал» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Юрий Чеботарев.
«Зенит» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.
«Динамо» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Николай Иванов.
«Уфа» – «Рубин»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Александр Богданов; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.
«Тамбов» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Геннадий Куличенков.