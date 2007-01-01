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    Иванов обслужит матч «Динамо» – «Спартак» и другие назначения 22-го тура РПЛ

    РФС объявил о назначениях судей на матчи 22-го тура РПЛ.

    «Химки»«Ростов»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Гончар.

    «Урал»«Ротор»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Игорь Синер.

    «Арсенал»ЦСКА: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Юрий Чеботарев.

    «Зенит»«Ахмат»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

    «Динамо»«Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Николай Иванов.

    «Уфа»«Рубин»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Александр Богданов; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

    «Тамбов»«Краснодар»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Локомотив»«Сочи»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов; резервный судья – Артур Федоров; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Геннадий Куличенков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11410

      Skull_Boy 4 минуты назад

      А это теперь наверно всегда будет, что матчи ЦСКА будет судить именно питерский, ну правильно топить надо преследователя

      0
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      Рейтинг: +14297

      alarm 1 час назад

      иванов уже готовит вторую кладовку для чемоданов от федуна!

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