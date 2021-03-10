Пепе: «С трудом могу подобрать слова, чтобы описать, как мы сражались вдесятером»

Защитник «Порту» Пепе дал комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Португальцы победили по сумме двух игр и вышли в следующий раунд.

С 54-й минуты матча в Турине «Порту» играл в меньшинстве.

«Сегодня ключевую роль сыграли наши командные действия, и мы полностью заслужили выход в 1/4 финала. Я с трудом могу подобрать слова, чтобы описать, как мы сражались вдесятером. Сегодня все мы показали характер. Ребята были полностью сконцентрированы на решении общей задачи.

Наш второй гол? Да, это была домашняя заготовка. Мы много работаем над реализацией таких моментов. Нам повезло. Сержиу хорошо пробил. Дальше нужно было лишь продержаться», – сказал Пепе.