«Непростительная ошибка. Они испугались мяча». Капелло – о стенке «Ювентуса» при штрафном «Порту»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал эпизод с голом полузащитника «Порту» Сержиу Оливейры со штрафного в ворота туринцев на 114-й минуте матча 1/8 финала ЛЧ (2:3).

Мяч после удара Оливейру прошел между ног отвернувшемуся в стенке форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Это непростительная ошибка. Когда я тренировал, мы выбирали игроков, которые должны стоять в стенке. В нее не становились игроки, которые боялись мяча.

Они испугались мяча и отскочили от него, повернувшись спиной. Это непростительно.

Вы могли заметить, что только молодые футболисты действительно вступали в игру и показывали свое истинное лицо в трудные моменты. Ветераны же появляются только тогда, когда «Ювентус» выигрывает, но их не видно, когда команда проигрывает», – цитирует Капелло Football Italia.

Помимо Роналду в стенке стояли Адриен Рабьо и Альваро Мората.

«Порту» по итогам двух матчей вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В двух последних сезонах туринский клуб не смог пройти дальше 1/8 финала ЛЧ.

«Ювентус» с Роналду ни разу не проходил дальше 1/4 финала Лиги чемпионов