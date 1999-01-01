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    Шварц – о матче «Динамо» – «Тамбов»: «Соперника нельзя недооценивать. Игра не будет лeгкой прогулкой»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Тамбова».

    «Это первая домашняя игра в РПЛ после новогодней паузы. Надеемся сыграть так же агрессивно и организованно, как против «Спартака». Понимаем, что у нас будет владение мячом, но «Тамбов» нельзя недооценивать. В подготовке к матчу мы сконцентрированы, парни полностью отдаются на тренировках. Мы максимально сконцентрированы.

    Не знаю всех финансовых проблем «Тамбова». Это не моя головная боль. То, что нам надо делать, мы выполняем. Хорошо, что у «Тамбова» появилась возможность доиграть чемпионат до конца.

    Мы понимаем, что нас ждeт сложная игра. Каждый хочет заработать три очка. Не секрет, что мы являемся фаворитами, но игра не будет лeгкой прогулкой. В то же время интересно будет посмотреть, как наша достаточно молодая команда справится с возможностью игры первым номером», – сказал Шварц.

    • «Динамо» примет «Тамбов» в воскресенье, 7 марта.
    • Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
    • «Динамо» идет в РПЛ на шестом месте, «Тамбов» – на 16-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45639

      portero 2 часа назад

      Приготовьте деньжат ребятам, вдруг проигрывать будете в перерыве отнесите и будет вам счастье...

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      Рейтинг: +2778

      neim > portero 2 часа назад

      Им уже РФС отнёс и клубы игроками помогли, куда же более ?
      Лучше пусть Галицкий Федуну готовит подношение, нужнее будет. В Москве-то не сладко Краснодару придётся в воскресенье.

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