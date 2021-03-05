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  • Шварц – о матче «Динамо» – «Тамбов»: «Соперника нельзя недооценивать. Игра не будет лeгкой прогулкой»

Шварц – о матче «Динамо» – «Тамбов»: «Соперника нельзя недооценивать. Игра не будет лeгкой прогулкой»

5 марта 2021, 14:21
3

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Тамбова».

«Это первая домашняя игра в РПЛ после новогодней паузы. Надеемся сыграть так же агрессивно и организованно, как против «Спартака». Понимаем, что у нас будет владение мячом, но «Тамбов» нельзя недооценивать. В подготовке к матчу мы сконцентрированы, парни полностью отдаются на тренировках. Мы максимально сконцентрированы.

Не знаю всех финансовых проблем «Тамбова». Это не моя головная боль. То, что нам надо делать, мы выполняем. Хорошо, что у «Тамбова» появилась возможность доиграть чемпионат до конца.

Мы понимаем, что нас ждeт сложная игра. Каждый хочет заработать три очка. Не секрет, что мы являемся фаворитами, но игра не будет лeгкой прогулкой. В то же время интересно будет посмотреть, как наша достаточно молодая команда справится с возможностью игры первым номером», – сказал Шварц.

  • «Динамо» примет «Тамбов» в воскресенье, 7 марта.
  • Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
  • «Динамо» идет в РПЛ на шестом месте, «Тамбов» – на 16-м.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Тамбов Шварц Сандро
Комментарии (3)
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portero
1614955727
Приготовьте деньжат ребятам, вдруг проигрывать будете в перерыве отнесите и будет вам счастье...
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zigbert
1615058215
Неприятный соперник. Динамо надо держать ухо востро.
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