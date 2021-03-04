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    Широков – о тренере для «Спартака»: «Слуцкий или Карпин. Дорого, да. А Тедеско дешевле был?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков назвал кандидатов на пост главного тренера московского клуба после ухода Доменико Тедеско.

    — Кто мог бы возглавить «Спартак» из россиян?

    — Валера и Лео Слуцкий, как его зовет Сава. И все.

    — Но забрать Карпина из «Ростова» будет очень дорого…

    — А Лео, скорее всего, не пойдет. Поэтому — Валера. Ну, дорого, да. А Тедеско дешевле был? То есть за иностранца готовы заплатить, а за русского — нет?

    — В СМИ вброшены две кандидатуры — Семин и Бердыев.

    — Я бы не делал на них ставку. Они ничего не дадут «Спартаку», нет. Хотя по Бердыеву еще можно подумать, Семин — точно нет. Что он дал «Локомотиву»?

    — Титулы после долгого перерыва.

    — «Локомотив» при нем как-то вперед шагнул? Конечно, нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперед. Кого он воспитал?

    Не рассказывайте сказки про Миранчука — он играл до него. И Алексей говорил, что только сейчас начал нормально тренироваться, понял, что это такое. Не надо рассказывать, что Алексей Миранчук — воспитанник Юрия Палыча.

    Баринов — то же, он был в системе. Как много Баринов при нем играл? Последний год. Но почему раньше не играл?

    — Допускаете, что Спаллети может возглавить «Спартак»?

    — Да. Хороший вариант.

    — А как же сине-бело-голубое сердце?

    — Но оно не зовет. Если предлагают хорошую работу, команду, возможность заработка, почему нет? Спаллетти, в том числе и работой в России, доказал, что он выше уровнем, чем Тедеско.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    04.03.2021 18:50
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3413

      mutabor0992 7 часов назад

      А че этот твитераст еще не нарах?

      0
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      Рейтинг: +20251

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      В Спартаке уже есть клоун Тед, поэтому шёл бы ты со своим Лео!... Остальные четверо вполне достойные кандидаты, но предпочтительнее, конечно, Карпин.

      0
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      Рейтинг: +9196

      Литейный4 10 часов назад

      Кто бы не возглавил свиней, а через год два итог известен. Ссаная тряпка на плечах и пинок под зад. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +7466

      Puddle 11 часов назад

      Пора тренером назначить Де Зеува! гы-гы-гы

      2
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      Рейтинг: +1328

      777+ 11 часов назад

      В Спартак, при таком руководстве, можно приходить только по формуле Газизова:
      1.Пришел в кпуб - привел Урунова (продал сам себе)
      2. Проработал 6-ть месяцев, совершил несколько самостоятельных решений.
      3. Ушел из клуба, прихватив солидную неустойку от Федуна.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      acor94 12 часов назад

      Было бы интересно посмотреть на борьбу Спалетти с Зенитом, я только за.

      2
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