Широков – о тренере для «Спартака»: «Слуцкий или Карпин. Дорого, да. А Тедеско дешевле был?»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков назвал кандидатов на пост главного тренера московского клуба после ухода Доменико Тедеско.

— Кто мог бы возглавить «Спартак» из россиян?

— Валера и Лео Слуцкий, как его зовет Сава. И все.

— Но забрать Карпина из «Ростова» будет очень дорого…

— А Лео, скорее всего, не пойдет. Поэтому — Валера. Ну, дорого, да. А Тедеско дешевле был? То есть за иностранца готовы заплатить, а за русского — нет?

— В СМИ вброшены две кандидатуры — Семин и Бердыев.

— Я бы не делал на них ставку. Они ничего не дадут «Спартаку», нет. Хотя по Бердыеву еще можно подумать, Семин — точно нет. Что он дал «Локомотиву»?

— Титулы после долгого перерыва.

— «Локомотив» при нем как-то вперед шагнул? Конечно, нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперед. Кого он воспитал?

Не рассказывайте сказки про Миранчука — он играл до него. И Алексей говорил, что только сейчас начал нормально тренироваться, понял, что это такое. Не надо рассказывать, что Алексей Миранчук — воспитанник Юрия Палыча.

Баринов — то же, он был в системе. Как много Баринов при нем играл? Последний год. Но почему раньше не играл?

— Допускаете, что Спаллети может возглавить «Спартак»?

— Да. Хороший вариант.

— А как же сине-бело-голубое сердце?

— Но оно не зовет. Если предлагают хорошую работу, команду, возможность заработка, почему нет? Спаллетти, в том числе и работой в России, доказал, что он выше уровнем, чем Тедеско.

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