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  • Широков – о тренере для «Спартака»: «Слуцкий или Карпин. Дорого, да. А Тедеско дешевле был?»

Широков – о тренере для «Спартака»: «Слуцкий или Карпин. Дорого, да. А Тедеско дешевле был?»

4 марта 2021, 18:50
5

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков назвал кандидатов на пост главного тренера московского клуба после ухода Доменико Тедеско.

— Кто мог бы возглавить «Спартак» из россиян?

— Валера и Лео Слуцкий, как его зовет Сава. И все.

— Но забрать Карпина из «Ростова» будет очень дорого…

— А Лео, скорее всего, не пойдет. Поэтому — Валера. Ну, дорого, да. А Тедеско дешевле был? То есть за иностранца готовы заплатить, а за русского — нет?

— В СМИ вброшены две кандидатуры — Семин и Бердыев.

— Я бы не делал на них ставку. Они ничего не дадут «Спартаку», нет. Хотя по Бердыеву еще можно подумать, Семин — точно нет. Что он дал «Локомотиву»?

— Титулы после долгого перерыва.

— «Локомотив» при нем как-то вперед шагнул? Конечно, нет. Титулы взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперед. Кого он воспитал?

Не рассказывайте сказки про Миранчука — он играл до него. И Алексей говорил, что только сейчас начал нормально тренироваться, понял, что это такое. Не надо рассказывать, что Алексей Миранчук — воспитанник Юрия Палыча.

Баринов — то же, он был в системе. Как много Баринов при нем играл? Последний год. Но почему раньше не играл?

— Допускаете, что Спаллети может возглавить «Спартак»?

— Да. Хороший вариант.

— А как же сине-бело-голубое сердце?

— Но оно не зовет. Если предлагают хорошую работу, команду, возможность заработка, почему нет? Спаллетти, в том числе и работой в России, доказал, что он выше уровнем, чем Тедеско.

Широков – о «Краснодаре»: «Бесхарактерная команда. Футболистов нужно гонять, как собак»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Рубин Широков Роман Бердыев Курбан Слуцкий Леонид Спаллетти Лучано Семин Юрий Карпин Валерий Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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acor94
1614874006
Было бы интересно посмотреть на борьбу Спалетти с Зенитом, я только за.
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777+
1614877459
В Спартак, при таком руководстве, можно приходить только по формуле Газизова: 1.Пришел в кпуб - привел Урунова (продал сам себе) 2. Проработал 6-ть месяцев, совершил несколько самостоятельных решений. 3. Ушел из клуба, прихватив солидную неустойку от Федуна.
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DOCTOR PENALTY
1614886658
В Спартаке уже есть клоун Тед, поэтому шёл бы ты со своим Лео!... Остальные четверо вполне достойные кандидаты, но предпочтительнее, конечно, Карпин.
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mutabor0992
1614892638
А че этот твитераст еще не нарах?
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