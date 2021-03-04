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    Широков – о «Краснодаре»: «Бесхарактерная команда. Футболистов нужно гонять, как собак»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал причины неудачной игры «Краснодара» после возобновления сезона.

    — Что происходит с «быками»?

    — Это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда все хорошо. Так было всю жизнь, так и осталось. Матчей, когда все против них, но они побеждали, не так много. Может быть, два за всю историю клуба.

    — С чем связана бесхарактерность?

    — Все от руководства идет. Они все думают, что их кто-то по головке должен гладить и им красную дорожку расстилать. Так не бывает. Все это передается футболистам, никто через себя переступить не может.

    — А что нужно — под жопу им давать?

    — Сергей Николаевич как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Что-то я волков не вижу, все хорошо у людей. Супертоп, классно, атмосфера потрясающая. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат.

    — Но ведь Галицкий говорит, что нужны волки.

    — Говорить и делать — две большие разницы. Проблема в Галицком и его окружении. Либо вы переформатируете свое мировоззрение, либо постоянно вас будут гладить по головке, говорить, что не повезло. Ну не повезло, потратьте еще 100 миллионов.

    То, что попали в Лигу чемпионов — хорошо, то, что третье место заняли — здорово. Но вы должны были стать чемпионами еще в 2016 году, а потом еще три чемпионата выиграть за пять лет. Кто из иностранцев дает разницу? В каких-то матчах Кабелла, но он должен дать больше.

    Что, Вильена лучше Уткина? Что вы своего гнобите, пусть играет, он на порядок лучше Вильены, да еще свой. Остальные иностранцы — вообще тихий ужас. Олссон — провал. Вильену — продайте. Рамирес только в их умах хороший защитник. Если есть спрос, продайте.

    Неужели нет в своей системе левого защитника? Не вижу, в чем разница между Рамиресом и Черновым.

    • Команда Мурада Мусаева занимает восьмое место в РПЛ.
    • «Краснодар» вылетел из Лиги Европы, уступив загребскому «Динамо» по сумме двух матчей.
    • «Краснодар» еще не побеждал в 2021-м – три поражения, одна ничья.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    04.03.2021 15:34
    Комментарии8
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      Рейтинг: +834

      Федорыч-НН 10 часов назад

      Да всех надо гонять! И Зенит, и Спартак, и ЦСКА, и Локо и ... Платить МРОТ и гонять. И только когда будут давать результат, выплачивать положенное по контракту.

      0
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      Рейтинг: +9996

      paracetamol 11 часов назад

      Не бесхарактерная, а бестолковая. Все от тренера недоученного идет.

      0
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      Рейтинг: +20880

      Боцман59rus 12 часов назад

      Ромка вообще кладезь характера, но за факи обезьянам с виража, отдельное спасибо

      1
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      Рейтинг: +3050

      erma 13 часов назад

      Мне одно только ясно: что-то не то происходит в Краснодаре со своими воспитанниками. Во первых где они (много лет прошло а их играет очень мало), а во вторых чем они лучше воспитанников других школ - хотя школа то великолепная. Ну и в добавление ко всему лимит (стараться не надо), психология (купил Майбах, теперь сторожу - не до футбола).

      0
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      Рейтинг: +7

      bn6l14yq0bc 14 часов назад

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      Рейтинг: +252

      NotFound 14 часов назад

      По поводу Вильены и Уткина кстати Широков прав. Вильена вообще не усилил, Уткин вполне способен его заменить.

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      Рейтинг: +7711

      NewLife 15 часов назад

      Краснодар в трех играх декабря забил 11 голов, пропустив 0, в том числе пятерик лохомотиву. Куда этот мудак широков лезет со своими оценками.

      -3
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      Рейтинг: +4185

      sochi-2013 > NewLife 12 часов назад

      Палка тоже раз в жизни стреляет, но ружьем не становится.

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