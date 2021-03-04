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  • Широков – о «Краснодаре»: «Бесхарактерная команда. Футболистов нужно гонять, как собак»

Широков – о «Краснодаре»: «Бесхарактерная команда. Футболистов нужно гонять, как собак»

4 марта 2021, 15:34
11

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал причины неудачной игры «Краснодара» после возобновления сезона.

— Что происходит с «быками»?

— Это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда все хорошо. Так было всю жизнь, так и осталось. Матчей, когда все против них, но они побеждали, не так много. Может быть, два за всю историю клуба.

— С чем связана бесхарактерность?

— Все от руководства идет. Они все думают, что их кто-то по головке должен гладить и им красную дорожку расстилать. Так не бывает. Все это передается футболистам, никто через себя переступить не может.

— А что нужно — под жопу им давать?

— Сергей Николаевич как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Что-то я волков не вижу, все хорошо у людей. Супертоп, классно, атмосфера потрясающая. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат.

— Но ведь Галицкий говорит, что нужны волки.

— Говорить и делать — две большие разницы. Проблема в Галицком и его окружении. Либо вы переформатируете свое мировоззрение, либо постоянно вас будут гладить по головке, говорить, что не повезло. Ну не повезло, потратьте еще 100 миллионов.

То, что попали в Лигу чемпионов — хорошо, то, что третье место заняли — здорово. Но вы должны были стать чемпионами еще в 2016 году, а потом еще три чемпионата выиграть за пять лет. Кто из иностранцев дает разницу? В каких-то матчах Кабелла, но он должен дать больше.

Что, Вильена лучше Уткина? Что вы своего гнобите, пусть играет, он на порядок лучше Вильены, да еще свой. Остальные иностранцы — вообще тихий ужас. Олссон — провал. Вильену — продайте. Рамирес только в их умах хороший защитник. Если есть спрос, продайте.

Неужели нет в своей системе левого защитника? Не вижу, в чем разница между Рамиресом и Черновым.

  • Команда Мурада Мусаева занимает восьмое место в РПЛ.
  • «Краснодар» вылетел из Лиги Европы, уступив загребскому «Динамо» по сумме двух матчей.
  • «Краснодар» еще не побеждал в 2021-м – три поражения, одна ничья.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Широков Роман
Комментарии (11)
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NewLife
1614862600
Краснодар в трех играх декабря забил 11 голов, пропустив 0, в том числе пятерик лохомотиву. Куда этот мудак широков лезет со своими оценками.
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NotFound
1614865351
По поводу Вильены и Уткина кстати Широков прав. Вильена вообще не усилил, Уткин вполне способен его заменить.
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bn6l14yq0bc
1614866932
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erma
1614867827
Мне одно только ясно: что-то не то происходит в Краснодаре со своими воспитанниками. Во первых где они (много лет прошло а их играет очень мало), а во вторых чем они лучше воспитанников других школ - хотя школа то великолепная. Ну и в добавление ко всему лимит (стараться не надо), психология (купил Майбах, теперь сторожу - не до футбола).
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Боцман59rus
1614871919
Ромка вообще кладезь характера, но за факи обезьянам с виража, отдельное спасибо
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paracetamol
1614877283
Не бесхарактерная, а бестолковая. Все от тренера недоученного идет.
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Федорыч-НН
1614881817
Да всех надо гонять! И Зенит, и Спартак, и ЦСКА, и Локо и ... Платить МРОТ и гонять. И только когда будут давать результат, выплачивать положенное по контракту.
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zigbert
1614952568
Вот и появились контуры будущего тренера Краснодара.
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Hektor 84
1615196065
Тебя поди самого мало гоняли?
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