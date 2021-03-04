Широков – о «Краснодаре»: «Бесхарактерная команда. Футболистов нужно гонять, как собак»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков назвал причины неудачной игры «Краснодара» после возобновления сезона.

— Что происходит с «быками»?

— Это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда все хорошо. Так было всю жизнь, так и осталось. Матчей, когда все против них, но они побеждали, не так много. Может быть, два за всю историю клуба.

— С чем связана бесхарактерность?

— Все от руководства идет. Они все думают, что их кто-то по головке должен гладить и им красную дорожку расстилать. Так не бывает. Все это передается футболистам, никто через себя переступить не может.

— А что нужно — под жопу им давать?

— Сергей Николаевич как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Что-то я волков не вижу, все хорошо у людей. Супертоп, классно, атмосфера потрясающая. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат.

— Но ведь Галицкий говорит, что нужны волки.

— Говорить и делать — две большие разницы. Проблема в Галицком и его окружении. Либо вы переформатируете свое мировоззрение, либо постоянно вас будут гладить по головке, говорить, что не повезло. Ну не повезло, потратьте еще 100 миллионов.

То, что попали в Лигу чемпионов — хорошо, то, что третье место заняли — здорово. Но вы должны были стать чемпионами еще в 2016 году, а потом еще три чемпионата выиграть за пять лет. Кто из иностранцев дает разницу? В каких-то матчах Кабелла, но он должен дать больше.

Что, Вильена лучше Уткина? Что вы своего гнобите, пусть играет, он на порядок лучше Вильены, да еще свой. Остальные иностранцы — вообще тихий ужас. Олссон — провал. Вильену — продайте. Рамирес только в их умах хороший защитник. Если есть спрос, продайте.

Неужели нет в своей системе левого защитника? Не вижу, в чем разница между Рамиресом и Черновым.