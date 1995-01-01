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    Мешков обслужит матч «Спартак» – «Краснодар», Карасeв рассудит «Рубин» и «Зенит»

    Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 21-го тура РПЛ.

    ЦСКА«Ахмат»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Гаряфий Жафяров.

    «Ротор»«Химки»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Ростов»«Сочи»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Урал»«Уфа»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Динамо»«Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Спартак»«Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Николай Левников.

    «Арсенал»«Локомотив»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гвардис.

    «Рубин»«Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Игорь Панин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Вячеслав Харламов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9154

      Литейный4 36 секунд назад

      Куда ни кинь везде птенцы Федуна, кормящиеся из его рук. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15971

      vladimir-7 22 минуты назад

      Федун мешок денег отгрузит Мешкову и всё будет в порядке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -303

      Спартач80 2 часа назад

      Хана Ростову,Казарцев уже доказал,с чьих рук кормится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7373

      Puddle 3 часа назад

      Чую опять будет море визгов! гы-гы-гы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +10878

      Persona_non_Grata > Puddle 2 часа назад

      Спартак в заголовке и ты тут как тут , опять побрехать вылез ((( До чего же брехливая псина (((

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      Рейтинг: +42777

      MaxRnD 4 часа назад

      Опять Казарцев ? Опять этот сучёнок ? Ну, тогда всё понятно ... ))
      Это такой легальный способ демонстративно и особо цинично топить команду ..

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