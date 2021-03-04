Мешков обслужит матч «Спартак» – «Краснодар», Карасeв рассудит «Рубин» и «Зенит»

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 21-го тура РПЛ.
ЦСКА – «Ахмат»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Гаряфий Жафяров.
«Ротор» – «Химки»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Ростов» – «Сочи»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мартынов.
«Урал» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» – «Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Алексей Тюмин.
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Николай Левников.
«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гвардис.
«Рубин» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Игорь Панин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Вячеслав Харламов.