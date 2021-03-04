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  • Мешков обслужит матч «Спартак» – «Краснодар», Карасeв рассудит «Рубин» и «Зенит»

Мешков обслужит матч «Спартак» – «Краснодар», Карасeв рассудит «Рубин» и «Зенит»

4 марта 2021, 10:42
17

Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 21-го тура РПЛ.

ЦСКА«Ахмат»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Ротор»«Химки»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Дмитрий Березнев; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ростов»«Сочи»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мартынов.

«Урал»«Уфа»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Михаил Вилков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо»«Тамбов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Николай Волошин; AVAR – Николай Богач; инспектор – Алексей Тюмин.

«Спартак»«Краснодар»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Владимир Миневич; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артем Любимов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Николай Левников.

«Арсенал»«Локомотив»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин»«Зенит»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Игорь Панин; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Вячеслав Харламов.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Сочи Ростов Динамо Рубин Локомотив Краснодар Ахмат Химки Ротор Арсенал Урал Уфа Тамбов Лапочкин Сергей Карасев Сергей Мешков Виталий Казарцев Василий Иванов Cергей Левников Кирилл Кукуляк Евгений Сиденков Иван
Комментарии (17)
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MaxRnD
1614844679
Опять Казарцев ? Опять этот сучёнок ? Ну, тогда всё понятно ... )) Это такой легальный способ демонстративно и особо цинично топить команду ..
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vladimir-7
1614859395
Федун мешок денег отгрузит Мешкову и всё будет в порядке.
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maygli
1614861485
По ходу Сочи тянут в ЛЧ. И судья соответствующий подобран. Жалко Карпина. ((
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NewLife
1614861874
Достижения Мешкова: 16.12.2020 Сочи (Сочи) 2:0 Динамо (Москва) 29.11.2020 Рубин (Казань) 1:0 ЦСКА (Москва) 31.10.2020 Спартак (Москва) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону) 12.09.2020 Ахмат (Грозный) 0:1 Сочи (Сочи) 19.08.2020 Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 ЦСКА (Москва) Все по делу, как и нужно партии и правительству. синиту очки, конкурентам жопа аларма.
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ySS
1614866662
ГазпромрФС не уверен в положительном результате курортного филиала, если отправил своего лучшего арбитра в Ростов
Ответить
bn6l14yq0bc
1614866956
База давалок из всей страны собраны в одном месте. Осторожно там можно найти знакомых ----- https://sc.link/Pl4
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paracetamol
1614874569
«Динамо» – «Тамбов» можно не судить. Результат уже известен.
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