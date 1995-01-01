«ПСЖ» не хочет рисковать Неймаром в ответном матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

игра делана уже в первом матче
Нападающий «ПСЖ» Неймар, вероятнее всего, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Бразилец продолжает восстанавливать после травмы, полученной в матче Кубка Франции с «Каном».
По информации Le Parisien, в клубе надеялись, что Неймар успеет восстановиться к ответному матчу, но ситуация изменилась. «ПСЖ» не хочет рисковать здоровьем 29-летнего форварда.
Ожидается, что футболист пропустит три ближайших игры – с «Бордо» в Лиге 1, с «Брестом» в Кубке Франции и с «Барселоной» в ЛЧ.
- «ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче со счетом 4:1.
- Ответная игра состоится в Париже 10 марта. Начало встречи – 23:00 по московскому времени.