Кукуян обслужит матч «Локомотив» – ЦСКА и другие назначения 20-го тура РПЛ

РФС объявил о назначениях судей на матчи 20-го тура РПЛ.
«Тамбов» – «Ротор»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.
«Химки» – «Уфа»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья – Владимтир Сельдяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Зенит» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Арсенал»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Тарас Безубяк.
«Спартак» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Владимир Овчинников.
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Воронцов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Зуев.
«Краснодар» – «Урал»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Николай Волошин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Владимир Енютин.