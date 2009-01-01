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    Кукуян обслужит матч «Локомотив» – ЦСКА и другие назначения 20-го тура РПЛ

    РФС объявил о назначениях судей на матчи 20-го тура РПЛ.

    «Тамбов»«Ротор»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Химки»«Уфа»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья – Владимтир Сельдяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Зенит»«Ростов»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.

    «Локомотив»ЦСКА: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Сочи»«Арсенал»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Тарас Безубяк.

    «Спартак»«Рубин»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Владимир Овчинников.

    «Ахмат»«Динамо»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Воронцов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Зуев.

    «Краснодар»«Урал»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Николай Волошин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Владимир Енютин.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +45371

      portero 13 минут назад

      Карасёв совсем неплохо для Краснодара.
      Вперед Быки, только победа!!!

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      Рейтинг: +15756

      vladimir-7 32 минуты назад

      Кукуяну задачу поставили, необходимо осадить ЦСКА, а то он очень приблизился к Зениту.

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      Рейтинг: +45371

      portero > vladimir-7 16 минут назад

      Всех не осадишь, Зениту надо выигрывать, а если будут пешком ходить как с Арсеналом, то хрен их судьи вытащат...

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