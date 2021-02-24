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  • Кукуян обслужит матч «Локомотив» – ЦСКА и другие назначения 20-го тура РПЛ

Кукуян обслужит матч «Локомотив» – ЦСКА и другие назначения 20-го тура РПЛ

24 февраля 2021, 13:59
8

РФС объявил о назначениях судей на матчи 20-го тура РПЛ.

«Тамбов»«Ротор»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Химки»«Уфа»: судья – Артем Любимов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья – Владимтир Сельдяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Зенит»«Ростов»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив»ЦСКА: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи»«Арсенал»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Тарас Безубяк.

«Спартак»«Рубин»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Владимир Овчинников.

«Ахмат»«Динамо»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Воронцов; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Зуев.

«Краснодар»«Урал»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Николай Волошин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Владимир Енютин.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Тамбов Ротор Химки Уфа Зенит Ростов Локомотив ЦСКА Сочи Арсенал Спартак Рубин Ахмат Динамо Краснодар Урал Лапочкин Сергей Безбородов Владислав Карасев Сергей Вилков Михаил Матюнин Алексей Сиденков Иван Любимов Артем Кукуян Павел
Комментарии (8)
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vladimir-7
1614164844
Кукуяну задачу поставили, необходимо осадить ЦСКА, а то он очень приблизился к Зениту.
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portero
1614166013
Карасёв совсем неплохо для Краснодара. Вперед Быки, только победа!!!
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ySS
1614175657
Пикалевая сода рулит) Новая волна идет, Сиденков, Жабченко, Любимов, Шадыханов, Амелин... будут ттеперь решать судьбу матчей РПЛ
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paracetamol
1614184308
Надо чтоб Сочи Арс вынесли. За Зенит отомстить и себя показать!
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Ганнибал Лектор
1614186889
Ключевое слово "обслужит". Судя по некоторым ключевым решениям людей со свистками, большой вопрос - кто кого обслужит...
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