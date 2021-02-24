Лига чемпионов. «Челси» победил «Атлетико»; у мадридцев одна победа в пяти последних матчах

«Атлетико» уступил «Челси» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходила на нейтральном поле в Бухаресте.

Единственный гол забил нападающий Оливье Жиру. Французский форвард забил 15 голов в 16 последних матчах за «Челси» в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Атлетико» одержал лишь одну победу в пяти последних матчах во всех турнирах – в 23-м туре Примеры с «Гранадой» (2:1).

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Атлетико – Челси – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Жиру, 71.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо (Витоло, 84), Фелипе, Савич, Льоренте, Сауль (Торрейра, 82), Коке, Корреа (Дембеле, 82), Лемар, Луис Саурес, Фелиш (Лоди, 82).

«Челси»: Менди, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич (Зиеш, 74), Жоржиньо, Маунт (Канте, 74), Хадсон-Одои (Джеймс, 80), Вернер (Пулишич, 87), Жиру (Хаверц, 87).

Предупреждения: Льоренте, 63; Лемар, 90+3 – Маунт, 1; Жоржиньо, 64.

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