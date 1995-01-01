Мусаев – о 1:2 с «Сочи»: «Плохо справились. Не выполнили задачи – бороться за трофей»

Уберите из ворот Городова. Опять гол в ближний угол. Смольников только носится по полю а в борьборьбу вмтупать не хочет. Перыйгол на совести Смольникова, второй на совести "дырки" в воротах.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с «Сочи» (1:2).
«Результат — самое главное в футболе, какие бы не находили оправдания сейчас. Не выполнили задачи — бороться за трофей. Мало зон было, настоящая кубковая борьба. Дело в мелочах. Плохо справились, мало подбирали мячей. Эти мелочи выявились в пропущенные мячи.
Концовку второго тайма провели хорошо. Нельзя давать фору такому сопернику, как «Сочи». Сегодня меньше вопросов, как в матче с загребским «Динамо». Нужно улучшать игру в обороне», – приводит слова «Мусаева «СЭ».
- «Краснодар» проиграл второй матч подряд.
- Команда Мурада Мусаева идет на седьмом месте в РПЛ.