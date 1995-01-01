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    Мусаев – о 1:2 с «Сочи»: «Плохо справились. Не выполнили задачи — бороться за трофей»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с «Сочи» (1:2).

    «Результат — самое главное в футболе, какие бы не находили оправдания сейчас. Не выполнили задачи — бороться за трофей. Мало зон было, настоящая кубковая борьба. Дело в мелочах. Плохо справились, мало подбирали мячей. Эти мелочи выявились в пропущенные мячи.

    Концовку второго тайма провели хорошо. Нельзя давать фору такому сопернику, как «Сочи». Сегодня меньше вопросов, как в матче с загребским «Динамо». Нужно улучшать игру в обороне», – приводит слова «Мусаева «СЭ».

    • «Краснодар» проиграл второй матч подряд.
    • Команда Мурада Мусаева идет на седьмом месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1342

      Январь 59 13 минут назад

      Уберите из ворот Городова. Опять гол в ближний угол. Смольников только носится по полю а в борьборьбу вмтупать не хочет. Перыйгол на совести Смольникова, второй на совести "дырки" в воротах.

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