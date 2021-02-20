ESPN: увольнение Моуринью обойдется «Тоттенхэму» в 30 миллионов

Стал известен размер неустойки, которую в случае отставки получит главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

По информации ESPN, за возможное увольнение португальца клубу придется заплатить около 30 миллионов фунтов.

При этом руководство лондонцев не спешит избавляться от Моуринью, предпочитая делать выводы о его работе по итогам сезона.