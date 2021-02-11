Журналист Яковчевич: «Зенит» отпустит Дриусси в «Ривер Плейт» только за большую сумму

«Зенит» не хочет отпускать нападающего Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт».

По информации журналиста Валли Яковчевича, в «Зените» недовольны, что «Ривер Плейт» начал переговоры с самим футболистом, а не с клубом.

Сообщается, что теперь клуб из Санкт-Петербурга отпустит Дриусси в аренду только за крупную сумму.

Ранее TyС Sports сообщал, что стороны договорились об аренде аргентинца на год с опцией выкупа за 8,5 миллиона долларов.