Журналист Яковчевич: «Зенит» отпустит Дриусси в «Ривер Плейт» только за большую сумму

«Зенит» не хочет отпускать нападающего Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт».
По информации журналиста Валли Яковчевича, в «Зените» недовольны, что «Ривер Плейт» начал переговоры с самим футболистом, а не с клубом.
Сообщается, что теперь клуб из Санкт-Петербурга отпустит Дриусси в аренду только за крупную сумму.
Ранее TyС Sports сообщал, что стороны договорились об аренде аргентинца на год с опцией выкупа за 8,5 миллиона долларов.
- Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
- В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
- Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.
Источник: твиттер Валли Яковчевича
Аргентинский журналист, болельщик "Ривер Плейта". Аудитория в твиттере - более 13,9 тысяч читателей.