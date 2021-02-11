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    Журналист Яковчевич: «Зенит» отпустит Дриусси в «Ривер Плейт» только за большую сумму

    «Зенит» не хочет отпускать нападающего Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт».

    По информации журналиста Валли Яковчевича, в «Зените» недовольны, что «Ривер Плейт» начал переговоры с самим футболистом, а не с клубом.

    Сообщается, что теперь клуб из Санкт-Петербурга отпустит Дриусси в аренду только за крупную сумму.

    Ранее TyС Sports сообщал, что стороны договорились об аренде аргентинца на год с опцией выкупа за 8,5 миллиона долларов.

    • Трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.
    • В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
    • Рыночная стоимость аргентинца – 12 миллионов евро.

    Источник: твиттер Валли Яковчевича

    Аргентинский журналист, болельщик "Ривер Плейта". Аудитория в твиттере - более 13,9 тысяч читателей.

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    11.02.2021 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 11 февраля 2021, 15:43

      И какого же аргентинца не хочет отпускать нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси? Кто-нибудь понял этот бред?

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