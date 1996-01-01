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    Гендиректор «Уфы»: «Газизов всегда рядом с клубом. Он постоянно помогает и советует»

    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о возможном возвращении Шамиля Газизова в уфимский клуб.

    «Шамиль Газизов всегда рядом с «Уфой». Он нам постоянно помогает и советует. Мне кажется, Шамиль Камилович никогда не оставит «Уфу» — это его родной клуб, он к нему неравнодушен.

    Вернeтся ли к работе в клубе? Мы даже не разговариваем на эту тему. Сейчас он просто рядом с командой. Никакой ясности нет, но, как говорится, мяч на стороне Газизова», – цитирует Шайбекова «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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