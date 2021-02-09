Черчесов в компании Газизова смотрит матч «Уфа» – «Торпедо»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Уфой» и «Торпедо». На игре присутствуют тренеры сборной России Станислав Черчесов и Владимир Паников.
Черчесов смотрит игру в компании бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
- Игра проходит в Турции, где Черчесов уже успел просмотреть матчи других российских клубов.
- «Торпедо» тренирует Сергей Игнашевич, которого Черчесов тренировал в сборной.
- Для «Уфы» и «Торпедо» сезон возобновится в последней декаде февраля.
Источник: твиттер «Уфы»