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    Черчесов в компании Газизова смотрит матч «Уфа» – «Торпедо»

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Уфой» и «Торпедо». На игре присутствуют тренеры сборной России Станислав Черчесов и Владимир Паников.

    Черчесов смотрит игру в компании бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

    • Игра проходит в Турции, где Черчесов уже успел просмотреть матчи других российских клубов.
    • «Торпедо» тренирует Сергей Игнашевич, которого Черчесов тренировал в сборной.
    • Для «Уфы» и «Торпедо» сезон возобновится в последней декаде февраля.

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    Источник: твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7509

      NewLife 11 минут назад

      Эти клубы с натяжкой соотвествуют тренерскому уровню Черчеса.

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      Рейтинг: +15292

      vladimir-7 1 час назад

      Прикол хороший: Черчесов в сборной тренировал Игнашевича. Стасу
      шляпу бы дали, а то лысину напечет, совсем мертвый будет.

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