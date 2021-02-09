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    Понсе: «В Аргентине грабители угрожали пистолетом. Они оставили на мне только трусы»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что становился жертвой преступников. Они были вооружены.

    – Угрожала ли опасность в Аргентине?

    – Когда мне было 13 лет, я уже занимался в «Ньюэллсе» и добирался на тренировки на автобусе, остановка которого находилась в 20 кварталах от дома. В одном из них ко мне подошли несколько парней, достали нож и забрали вещи.

    Через какое-то время история повторилась, но грабители были вооружены и угрожали пистолетом. Мне пришлось отдать им вообще все – они оставили на мне только трусы! Пытаться убежать в такой ситуации бесполезно. Как правило, к тебе подъезжают на мотоцикле, от него не скроешься. Тебя легко догонят или просто собьют.

    • Больше всего матчей за карьеру Понсе провел за «Спартак», за который играет с 2019 года.
    • Трофеев в карьере аргентинец не брал.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: Sport24

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