Понсе: «В Аргентине грабители угрожали пистолетом. Они оставили на мне только трусы»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что становился жертвой преступников. Они были вооружены.

– Угрожала ли опасность в Аргентине?

– Когда мне было 13 лет, я уже занимался в «Ньюэллсе» и добирался на тренировки на автобусе, остановка которого находилась в 20 кварталах от дома. В одном из них ко мне подошли несколько парней, достали нож и забрали вещи.

Через какое-то время история повторилась, но грабители были вооружены и угрожали пистолетом. Мне пришлось отдать им вообще все – они оставили на мне только трусы! Пытаться убежать в такой ситуации бесполезно. Как правило, к тебе подъезжают на мотоцикле, от него не скроешься. Тебя легко догонят или просто собьют.