Агент Новиков: «Карпин отказался возглавить сборную Белоруссии»

Главному тренеру Валерию Карпину до назначения в «Ростов» предлагали работу в Белоруссии. Тренировать сборную он отказался.

«После «Мальорки» у Валерия Георгиевича было не так много предложений. В этот момент поступило предложение от сборной Белоруссии. Он прилетал, с ним встречались зампред, федерация. Очень хотели белорусы видеть Карпина у руля сборной, но он отказался, потому что желал реализовать себя на клубном уровне. Для него это более интересная работа. Что ему предлагали? Средние деньги. Здесь дело не в финансах. Была идея, но после размышлений он отказался. Решил все-таки дождаться предложения от «Ростова».

Примерно в это же время он мог оказаться в казахстанском «Иртыше». Общался с акимом Павлодарского района. Вечером за ужином Карпину поступил звонок от кого-то из представителей «Ростова», сейчас даже не скажу, кто это был. Валерий Георгиевич прикинул и сделал правильный выбор», – считает Новиков.