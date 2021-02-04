Спортивный директор «Тамбова» – о приглашении Быстрова: «В нашей ситуации возможно все»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слова бывшего полузащитника «Зенита» и «Спартака» Владимира Быстрова о готовности бесплатно выступать за команду до конца сезона.

«Слышал о готовности Быстрова поиграть за «Тамбов» бесплатно, помочь нам. Что касается вероятности такого варианта, то, знаете, в нашей ситуации возможно все. А так, тут должен решать главный тренер: если он ему подходит – позовем, конечно.

Но прежде всего нужно провести с ним личную беседу, узнать, сколько он не тренировался, какой образ жизни вел. Мы же в последнее время видели его только в телевизоре в качестве эксперта. А чтобы дать оценку, нужно переговорить.

Может, он вообще ничего не делал полтора, два года. Но в целом Володя очень хороший футболист, в свое время вообще был на отличном уровне. Так что приятно, что захотел пойти навстречу», – сказал Худяков.