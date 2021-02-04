Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Спортивный директор «Тамбова» – о приглашении Быстрова: «В нашей ситуации возможно все»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слова бывшего полузащитника «Зенита» и «Спартака» Владимира Быстрова о готовности бесплатно выступать за команду до конца сезона.

    «Слышал о готовности Быстрова поиграть за «Тамбов» бесплатно, помочь нам. Что касается вероятности такого варианта, то, знаете, в нашей ситуации возможно все. А так, тут должен решать главный тренер: если он ему подходит – позовем, конечно.

    Но прежде всего нужно провести с ним личную беседу, узнать, сколько он не тренировался, какой образ жизни вел. Мы же в последнее время видели его только в телевизоре в качестве эксперта. А чтобы дать оценку, нужно переговорить.

    Может, он вообще ничего не делал полтора, два года. Но в целом Володя очень хороший футболист, в свое время вообще был на отличном уровне. Так что приятно, что захотел пойти навстречу», – сказал Худяков.

    • Быстров в последний раз играл на профессиональном уровне в ноябре 2017 года за «Тосно».
    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Ожидается, что клубу помогут финансово и бесплатной арендой футболистов из других команд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3599

      Ганнибал Лектор 4 минуты назад

      Давайте, соберите топ-команду "просто хотелось бухнуть в Тамбове". Быстров, Широков, Сычев, Каряка, Павлюченко... кто там еще дурака валяет? Денис Колодин - "пушка страшная" - (с). Да, в рамку обязательно Филимонова. Ну и тренировать всю эту банду должен человек, калибра ВГ Газзаева.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82369
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru