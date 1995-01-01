Артем Ребров: «У Яковенко на тренировках игроки реально блевали, сознание теряли»

А вы и дальше говорите, что игрочки не за что получают миллионы.
Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о тренировках Павла Яковенко. В России украинец работал, в частности, в «Химках».
«Толя Рожков мне рассказывал, как у Яковенко на тренировках игроки реально блевали, сознание теряли. Потом проблемы со здоровьем даже были. Это я слышал», – передал вратарь.
- Дмитрий Сычев рассказывал, что Яковенко практиковал упражнение для голкиперов в виде кувырков от одной лицевой линии поля до другой.
- Сейчас украинец тренирует киевскую «Оболонь» (2-я по силе украинская лига).
- Главное тренерское достижение Яковенко – победа с «Ураланом» в 1-й лиге в 1997 году.
Савин: «Яковенко – самый жесткий тренер. Тигр. Как-то я упустил игрока, он забил. Я понимал: это смерть»