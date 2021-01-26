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  • Артем Ребров: «У Яковенко на тренировках игроки реально блевали, сознание теряли»

Артем Ребров: «У Яковенко на тренировках игроки реально блевали, сознание теряли»

26 января 2021, 13:59
5

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о тренировках Павла Яковенко. В России украинец работал, в частности, в «Химках».

«Толя Рожков мне рассказывал, как у Яковенко на тренировках игроки реально блевали, сознание теряли. Потом проблемы со здоровьем даже были. Это я слышал», – передал вратарь.

  • Дмитрий Сычев рассказывал, что Яковенко практиковал упражнение для голкиперов в виде кувырков от одной лицевой линии поля до другой.
  • Сейчас украинец тренирует киевскую «Оболонь» (2-я по силе украинская лига).
  • Главное тренерское достижение Яковенко – победа с «Ураланом» в 1-й лиге в 1997 году.

Савин: «Яковенко – самый жесткий тренер. Тигр. Как-то я упустил игрока, он забил. Я понимал: это смерть»

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Яковенко Павел
Комментарии (5)
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vladik12
1611658997
А вы и дальше говорите, что игрочки не за что получают миллионы.
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Боцман59rus
1611665368
Режим нужно соблюдать и не бухать вечером, а сознание потерять дело нехитрое, особенно на производстве у мартеновской печи, при температуре в цехе порядка 60ти градусов и в толстенный робе, за гораздо меньшие деньги, так что Артёмка не плач, все знают кто вы и что вы по европейским меркам
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Garrincha58
1611669347
Яковенко играл в Динамо К у Лобановского и на себе испытал нагрузки тренера зато они в то время попылили в Европе, а сейчас только стонут бедненькие
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nemolod
1611675510
Загонять до упаду игрока-большого ума не надо! А вот научить его быстро мыслит на поле так,чтобы это шло на пользу всей команде-далеко не каждому тренеру дано! Никто не оспаривает важность физподготовки,только одной беготней ни игры ни результата не получишь!
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