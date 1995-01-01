Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Артем Ребров: «У Яковенко на тренировках игроки реально блевали, сознание теряли»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о тренировках Павла Яковенко. В России украинец работал, в частности, в «Химках».

    «Толя Рожков мне рассказывал, как у Яковенко на тренировках игроки реально блевали, сознание теряли. Потом проблемы со здоровьем даже были. Это я слышал», – передал вратарь.

    • Дмитрий Сычев рассказывал, что Яковенко практиковал упражнение для голкиперов в виде кувырков от одной лицевой линии поля до другой.
    • Сейчас украинец тренирует киевскую «Оболонь» (2-я по силе украинская лига).
    • Главное тренерское достижение Яковенко – победа с «Ураланом» в 1-й лиге в 1997 году.

    Савин: «Яковенко – самый жесткий тренер. Тигр. Как-то я упустил игрока, он забил. Я понимал: это смерть»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5225

      vladik12 1 час назад

      А вы и дальше говорите, что игрочки не за что получают миллионы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18927

      bset > vladik12 1 час назад

      Все еще ни за что. Мы все понимаем многомиллионные контракты Месси, Роналду и прочим топовым европейским футболистам. Майки с их именами продаются в больших количествах, клубы многое приобретают с точки зрения маркетинга, постоянно заполненные стадионы. Клуб заработал на шоу - клуб заплатил организаторам шоу (игрокам). Раз спрос большой, значит и зарплаты большие. В России клубы не зарабатывают ни с билетов, ни с атрибутики, ни с телевидения. Откуда тогда деньги? Правильно - из бюджета. А зарабатывали бы они своими силами - так пусть хоть какие деньги зарплаты игрокам выставляют, никого бы не волновало.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82175
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru