Журналист Скира: «Фиорентина» предложила Кокорину контракт на три года

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в скором времени может стать игроком «Фиорентины».

По информации журналиста Николы Скиры, итальянский клуб предложил россиянину трехлетний контракт. Сообщается, что «Спартак» и «Фиорентина» близки к трансферу 29-летнего форварда за 4,5 миллиона евро.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, что «Фиорентина» предложила Кокорину зарплату в размере 1,7 миллиона евро.