Журналист Скира: «Фиорентина» предложила Кокорину контракт на три года

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в скором времени может стать игроком «Фиорентины».
По информации журналиста Николы Скиры, итальянский клуб предложил россиянину трехлетний контракт. Сообщается, что «Спартак» и «Фиорентина» близки к трансферу 29-летнего форварда за 4,5 миллиона евро.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, что «Фиорентина» предложила Кокорину зарплату в размере 1,7 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
- В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
- «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.
Источник: твиттер Николо Скиры