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    Журналист Скира: «Фиорентина» предложила Кокорину контракт на три года

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин в скором времени может стать игроком «Фиорентины».

    По информации журналиста Николы Скиры, итальянский клуб предложил россиянину трехлетний контракт. Сообщается, что «Спартак» и «Фиорентина» близки к трансферу 29-летнего форварда за 4,5 миллиона евро.

    Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, что «Фиорентина» предложила Кокорину зарплату в размере 1,7 миллиона евро.

    • Ранее сообщалось, что россиянин – главная трансферная цель «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил два гола, оба – с пенальти.
    • «Фиорентина» идет на 14-м месте в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14930

      vladimir-7 4 минуты назад

      Сейчас старший Кокорин достанет из сундука арифмометр "Феликс" и
      посчитает доход Саши в спартаке и будущий доход в Фиорентине с учётом
      подоходного налога, который там выше раза в 3, чем в России и Саша
      скажет Фиорентине, что пока остается в спартаке.

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