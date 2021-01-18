Тимощук: «Ван Гаалу не нравился мой 44-й номер. В его командах нельзя иметь номер выше 39-го»

Бывший полузащитник, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о негативном опыте работы с бывшим главным тренером «Баварии» Луи ван Гаалом.

– «Никогда не буду делать так, как ван Гаал. Потому что у него взаимоотношения с игроками на низком уровне». Расшифруйте.

– Понимал, что это достаточно квалифицированный тренер с интересными и качественными упражнениями, но его личные отношения с игроками вызывали небольшое расстройство и разочарование. Между игроками и тренером не соблюдалась определенная субординация.

Он мог жестко говорить, критиковать, не думая, что будет с футболистом потом. Такой он человек. Не отношусь к этому как к чему-то негативному, а как к части работы. Принимаю, какой он есть и каким останется. Были мелкие моменты, которые задевали и провоцировали меня.

Ему не нравился мой 44-й номер, потому что у него в командах нельзя иметь номер выше 39-го. Было непонятно.

Или во время фотосессии мог сказать: «Хочу, чтобы ты здесь сидел, а не стоял» – «Послушайте, я не хочу здесь стоять. Тут мои друзья» – «Нет, будешь стоять там». Может, он шутил, но чувствуешь, когда шутка, а когда претензия.

В коридоре висели фотографии всех футболистов «Баварии». Понятно, что была моя фотография, но была еще одна. Он шел по коридору: «А почему здесь две фотографии Тимощука висят?» Думаю: «Да где две-то?» Пошел искать.

Оказывается, на одной фотографии бежал Клозе, а на дальнем плане по длинным волосам видно, что стою я. Ван Гаал посчитал, что это моя вторая фотография. Типа у всех по одной, а у меня две.

Тимощук играл за «Баварию» с 2009-го по 2013-й год.

Вместе с мюнхенцами он стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2012/13.

Тимощук провел 132 матча за «Баварию», забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

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