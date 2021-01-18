Тимощук: «Кроме «Зенита» были предложения от других клубов из топ-5 РПЛ»

Бывший полузащитник, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что в свое время им интересовались и другие топ-клубы РПЛ.

– Куда звали в России, кроме «Зенита»?

– Были предложения. Конкретно не могу сказать, но было пару.

– Это клубы первой пятерки?

– Да. А зачем представлять Тимощука в футболке другого клуба? Если это не случилось, то не случилось.

– Три самых жирных предложения за карьеру игрока.

– Когда играл за «Баварию», было предложение от «Севильи». Манчини говорил, что хотел пригласить меня в «Манчестер Сити». Слышал о предложении «Арсенала», когда играл в «Шахтере». Был «Вольфсбург», где работал брат президента «Баварии». Никогда первым не договаривался сам – сначала должны договориться клубы. Так было с «Зенитом», где я подписал контракт в 00:04.