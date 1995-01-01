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    Тимощук: «Кроме «Зенита» были предложения от других клубов из топ-5 РПЛ»

    Бывший полузащитник, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что в свое время им интересовались и другие топ-клубы РПЛ.

    – Куда звали в России, кроме «Зенита»?

    – Были предложения. Конкретно не могу сказать, но было пару.

    – Это клубы первой пятерки?

    – Да. А зачем представлять Тимощука в футболке другого клуба? Если это не случилось, то не случилось.

    – Три самых жирных предложения за карьеру игрока.

    – Когда играл за «Баварию», было предложение от «Севильи». Манчини говорил, что хотел пригласить меня в «Манчестер Сити». Слышал о предложении «Арсенала», когда играл в «Шахтере». Был «Вольфсбург», где работал брат президента «Баварии». Никогда первым не договаривался сам – сначала должны договориться клубы. Так было с «Зенитом», где я подписал контракт в 00:04.

    • Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й, а также с 2013-го по 2015-й год.
    • С петербургской командой он выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства и Кубок УЕФА.
    • С весны 2017 года украинец входит в тренерский штаб «Зенита».

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    Источник: «Гол»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4278

      Cleaner 15 минут назад

      В РПЛ есть ТОП-5? Тимощук тот еще шутник!

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