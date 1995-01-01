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    Тимощук: «Из-за вегетарианства мне не хватало спортивной агрессии»

    Бывший полузащитник, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о своем вегетарианском опыте.

    – Вы вегетарианец...

    – ... был на каком-то этапе жизни. Это часть этапа в Мюнхене – два года был вегетарианцем – не ел ничего мясного, но в то же время употреблял рыбу. Конечно, уже нет. Я люблю чай. И много времени уделял и уделяю чайным традициям. Для меня чай стоит на первом месте в пищевой цепи.

    – Как сложно быть спортсменом-вегетарианцем?

    – Мне было несложно. Единственное, что заметил, – чуть-чуть не хватало спортивной агрессии. Если сравнивать этапы, когда ел и не ел мясо, присутствовали ощущения легкости и миролюбивости. Дополнял рацион другими продуктами, чтобы полностью был баланс микроэлементов в организме.

    Сейчас уже понимаю, что любые искусственные ограничения часто надуманы и даже опасны. В спорте очень важно следить и за своим здоровьем, и за боевым духом, а, как вы знаете, – он в здоровом теле. Поэтому много тренируюсь, получаю все необходимое из разнообразных продуктов питания, иногда устраиваю детокс или разгрузочный день, слежу за весом и собственным состоянием в целом.

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    Источник: «Гол»

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