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    Тимощук – об отношениях России и Украины: «Должен быть мир во всем мире. Любая война – горе»

    Бывший полузащитник, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопросы о напряженных отношениях между Россией и Украиной.

    – Как изменилась ваша жизнь, когда между Россией и Украиной испортились отношения?

    – Есть политические высказывания и отношения. Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война – горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира.

    – Когда вы пришли в «Зенит» в третий раз, на вас накинулись с критикой украинцы. Как прошел тот период?

    – Я в целом достаточно устойчив к критике и мало обращаю внимание на то, что пишется в интернете. То, что там видишь и можешь ощутить, сделано, чтобы раздуть какую-то ситуацию и сенсацию. И многие игроки говорят: «Все, что пишут, – это не правда». Слухи, сплетни – это маркетинговые или рекламные ходы.

    В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. На данный момент наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом. Что бы кому бы ни хотелось – сколько людей, столько и мнений.

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    Источник: «Гол»

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