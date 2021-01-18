Тимощук – об отношениях России и Украины: «Должен быть мир во всем мире. Любая война – горе»

Бывший полузащитник, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопросы о напряженных отношениях между Россией и Украиной.

– Как изменилась ваша жизнь, когда между Россией и Украиной испортились отношения?

– Есть политические высказывания и отношения. Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, как бы ни происходило, должен быть мир во всем мире. Любая война – горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира.

– Когда вы пришли в «Зенит» в третий раз, на вас накинулись с критикой украинцы. Как прошел тот период?

– Я в целом достаточно устойчив к критике и мало обращаю внимание на то, что пишется в интернете. То, что там видишь и можешь ощутить, сделано, чтобы раздуть какую-то ситуацию и сенсацию. И многие игроки говорят: «Все, что пишут, – это не правда». Слухи, сплетни – это маркетинговые или рекламные ходы.

В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. На данный момент наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом. Что бы кому бы ни хотелось – сколько людей, столько и мнений.

Тимощук: «Кроме «Зенита» были предложения от других клубов из топ-5 РПЛ»