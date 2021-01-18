«Спартак» – о нанесении фразы про Колизей на стадион «Сочи»: «Это их стадион. Мы при чeм?»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на решение «Сочи» нанести фразу «Это наш Колизей» в подтрибунном помещении стадиона «Фишт».

«Это скорее вопрос к властям Краснодарского края. Это же их стадион. Мы при чeм?», – приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Фразу «Это наш Колизей» произнес тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в ходе перепалки с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в декабре прошлого года.

в ходе перепалки с главным тренером «Спартака» в декабре прошлого года. «Сочи» идет на четвертом месте в РПЛ, «Спартак» – третий.

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Бородин: «Я сказал Тедеско, что это наша земля и наш Колизей»