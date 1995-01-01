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    «Спартак» – о нанесении фразы про Колизей на стадион «Сочи»: «Это их стадион. Мы при чeм?»

    Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на решение «Сочи» нанести фразу «Это наш Колизей» в подтрибунном помещении стадиона «Фишт».

    «Это скорее вопрос к властям Краснодарского края. Это же их стадион. Мы при чeм?», – приводит слова Фетисова «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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