На стадионе «Сочи» может появиться фраза «Это наш Колизей»

Руководство «Сочи» намерено использовать фразу «Это наш Колизей» в продвижении клубного бренда, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, также рассматривается вариант с нанесением этих слов в подтрибунном помещении стадиона «Фишт».

Фразу «Это наш Колизей» произнес тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в ходе перепалки с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в декабре прошлого года.

Команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 19 турах.

«Матч ТВ»: новая задача «Сочи» на сезон – попадание в Лигу Европы