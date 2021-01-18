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На стадионе «Сочи» может появиться фраза «Это наш Колизей»

18 января 2021, 12:21
30

Руководство «Сочи» намерено использовать фразу «Это наш Колизей» в продвижении клубного бренда, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, также рассматривается вариант с нанесением этих слов в подтрибунном помещении стадиона «Фишт».

Фразу «Это наш Колизей» произнес тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в ходе перепалки с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в декабре прошлого года.

Команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 19 турах.

«Матч ТВ»: новая задача «Сочи» на сезон – попадание в Лигу Европы

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (30)
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Закат ЕдРа
1610961882
И подпись ЕдРо обворовавшее всю страну!
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Алехсбургер.
1610962219
Грамотный ПиАр..
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DOCTOR PENALTY
1610962415
Тусовке нужны только зрелища, хлеба уже обожрались.*****!
Ответить
Дэс
1610964768
Колхозный клуб, там даже свои сочинцы его не жалуют. Поэтому очередной выпук от газовых подстилок.
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_Marqella_
1610967141
А что, нормальная фраза....))
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ivany4
1610970953
Вот так, одной фразой, команда без роду, без племени, и присваивает себе чужую собственность. Повадки голубых хозяев видимо передаются по наследству.))
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MaxRnD
1610971714
А ниже можно будет добавить исторический новодел: "Идущие на детей приветствуют тебя !"
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Вальдемар IV
1610974040
надеюсь скоро его разрушат
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Hektor 84
1611006166
От Сочи у этой не до командочки только название. Почему не пишут питорское Динамо?
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