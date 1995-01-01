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    На стадионе «Сочи» может появиться фраза «Это наш Колизей»

    Руководство «Сочи» намерено использовать фразу «Это наш Колизей» в продвижении клубного бренда, сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, также рассматривается вариант с нанесением этих слов в подтрибунном помещении стадиона «Фишт».

    Фразу «Это наш Колизей» произнес тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в ходе перепалки с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в декабре прошлого года.

    Команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 19 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +645

      Вальдемар IV 42 минуты назад

      надеюсь скоро его разрушат

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      Рейтинг: +41789

      MaxRnD 1 час назад

      А ниже можно будет добавить исторический новодел: "Идущие на детей приветствуют тебя !"

      2
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      Рейтинг: +22659

      пьяныйхоровод > MaxRnD 30 минут назад

      ....на свиней.....

      0
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      Рейтинг: +41789

      MaxRnD > пьяныйхоровод 20 минут назад

      В сопровождении беспредельщика Казарцева и мутной малины Роспотребнадзора можно даже на медведя с голыми руками идти

      0
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      Рейтинг: +22659

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Судя по разрывам свинячьих пердолетов , пищевик тогда был знатно унижен . Сочинцам надо быть теперь на чеку , ибо паскудная месть в виде мелких пакостей от представителей промкооперации теперь неизбежна .

      0
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      Рейтинг: +7121

      ivany4 1 час назад

      Вот так, одной фразой, команда без роду, без племени, и присваивает себе чужую собственность.
      Повадки голубых хозяев видимо передаются по наследству.))

      0
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      Рейтинг: +4279

      Cleaner 1 час назад

      Позорный клуб решил увековечить позорную фразу Бородина.

      2
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      Рейтинг: +2413

      _Marqella_ 2 часа назад

      А что, нормальная фраза....))

      1
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      Рейтинг: +938

      FROL001 3 часа назад

      На стадионе Закрывашка может появиться фраза "Это наш свинарник". Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +3090

      ziborock > FROL001 2 часа назад

      Был я на строительстве Газпром-арены, вот где свинарник! Узбеки с таджиками там все поле позассали и позасрали, в туалет ходили где приспичит!)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +22659

      пьяныйхоровод > ziborock 2 часа назад

      Надо понимать и мимо твоего рта они не промахнулись.

      3
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      Рейтинг: -114

      Дэс 3 часа назад

      Колхозный клуб, там даже свои сочинцы его не жалуют. Поэтому очередной выпук от газовых подстилок.

      5
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      Рейтинг: +2511

      sobaka120982 > Дэс 3 часа назад

      Усрись

      2
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      ...
      Рейтинг: -114

      Дэс > sobaka120982 2 часа назад

      В смысле?

      0
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      Рейтинг: +2511

      sobaka120982 > Дэс 1 час назад

      В прямом, желч в каждом слове. Я вот когда получаеться хожу на фишт. Дело ни в том что мало кто ходит а в том что любой клуб на земле когда то начинал без истории и без болельщиков, давай подождём лет 20 а потом поговорим про болельщиков... не все хорошо и ценовая политика конечно не располагает к тому что бы стадион хотя бы на четверть забивался но думаю руководство все осмыслит и исправиться

      0
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      Рейтинг: -114

      Дэс > sobaka120982 24 минуты назад

      Сам понял, что сказал? Желчи никакой нет, только факты. Где фк Сочи, а где Спартак? Я написал, как есть. Далее, стадион Фишт строился для олимпиады, сейчас он вообще не востребован, Сочи не футбольный город абсолютно и никогда им не будет, отсюда и болельщиков не будет. Сочи всегда будет курортным городом. Так что не пиши чушь.

      0
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      Рейтинг: +12719

      alarm 3 часа назад

      горит у косорылых в комментах, ой горит! ахах!
      видать, зачётно унизили хрячьё на фиште))

      4
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      Рейтинг: +3090

      ziborock > alarm 3 часа назад

      Было бы от чего гореть! В очередной раз убеждаешься в дебилизме выходцев из северной столицы!) Глядишь, через годик и название сменят на Спартак (Сочи)!!!)))))

      1
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      Рейтинг: +3090

      ziborock 3 часа назад

      Клуб без рода без племени!) Команда Динамо (СПБ), переехавшая в Сочи, укомплектовавшаяся игроками Зенита и получившая на халяву стадион построенный на деньги налогоплательщиков считает его своим коллизеем!)))
      Впрочем на гладиаторской арене сражались и со львами, а фк Сочи и есть отпрыск голубого льва зачатый Дзюбой с Азмуном!)))

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