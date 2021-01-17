Пабло: «Уверен, после сборов «Локомотив» исправит свое положение в таблице»

Защитник «Локомотива» Пабло пообещал улучшение результатов команды в оставшейся части сезона. Игрока купили накануне у «Бордо».

– Говорили, что не так давно тебя мог подписать «Краснодар», но ты не захотел ехать в Россию. Что изменилось сейчас?

– Да, это правда. У нас был разговор с «Краснодаром» в 2018 году, но тогда я думал, что это не самый благоприятный момент, чтобы уходить. Сейчас я смотрю на многие вещи по-другому. Слежу за российским чемпионатом и вижу, что он очень сильный. Для меня это большая возможность, чтобы развиваться как футболист и прогрессировать. Чтобы выполнить свою главную задачу – вернуться в сборную Бразилии. Я очень профессиональный человек – так было во всех командах, в которых я играл. Могу заверить, что в «Локомотиве» все будет так же.

– Но ты не мог не посмотреть на турнирную таблицу, когда переходил к нам. «Локомотиву» хватит оставшихся матчей, чтобы исправить ситуацию?

– До перехода я изучал историю «Локомотива». Это команда с большими традициями. «Локомотив» всегда борется за самые высокие места в чемпионате России. Нам еще предстоят сборы. Уверен, что после них мы исправим свое положение в таблице.

Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.

Он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 113 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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