Пабло – о трансфере в «Локомотив»: «Начинается новый цикл с новыми достижениями!»

Защитник «Локомотива» Пабло на русском языке поделился впечатлениями от трансфера. Бразильца купили у «Бордо».
«Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! Спасибо, «Локомотив», за ваше доверие и поддержку в моей работе!
Движемся вперeд к новым достижениям!» – написал Пабло.
- Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.
- Он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 113 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Пабло