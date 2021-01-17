Пабло – о трансфере в «Локомотив»: «Начинается новый цикл с новыми достижениями!»

Защитник «Локомотива» Пабло на русском языке поделился впечатлениями от трансфера. Бразильца купили у «Бордо».

«Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! Спасибо, «Локомотив», за ваше доверие и поддержку в моей работе!

Движемся вперeд к новым достижениям!» – написал Пабло.

Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.

Он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 113 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.