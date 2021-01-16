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    Пабло – о трансфере в «Локомотив»: «Начинается новый цикл с новыми достижениями!»

    Защитник «Локомотива» Пабло на русском языке поделился впечатлениями от трансфера. Бразильца купили у «Бордо».

    «Сейчас начинается новый цикл в моей карьере с новыми вызовами и достижениями! Спасибо, «Локомотив», за ваше доверие и поддержку в моей работе!

    Движемся вперeд к новым достижениям!» – написал Пабло.

    • Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.
    • Он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 113 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Пабло

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