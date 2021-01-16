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    Официально: Пабло – новый игрок «Локомотива»

    «Локомотив» объявил о подписании контракта с центральным защитником Пабло.

    Бразилец успешно прошел медобследование, после чего заключил с клубом долгосрочное соглашение. 29-летний футболист уже присоединился к новой команде на сборе в Марбелье.

    Пабло выбрал себе третий игровой номер. По данным Transfermarkt, «Локомотив» заплатил за него 2,5 миллиона евро.

    • Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.
    • Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 09:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      fabo78 13 секунд назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +44304

      portero 7 минут назад

      Посмотрим на Индейца в деле, лишь бы не заленился в РПЛ....

      0
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      Рейтинг: +45

      FC_MORDOVIA 45 минут назад

      Да у этого защитника больше голов, чем у некоторых наших форвардов!)

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      Рейтинг: +2791

      Semenycch 55 минут назад

      Отличная сделка, браво!

      0
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