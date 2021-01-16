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Официально: Пабло – новый игрок «Локомотива»

16 января 2021, 09:12
10

«Локомотив» объявил о подписании контракта с центральным защитником Пабло.

Бразилец успешно прошел медобследование, после чего заключил с клубом долгосрочное соглашение. 29-летний футболист уже присоединился к новой команде на сборе в Марбелье.

Пабло выбрал себе третий игровой номер. По данным Transfermarkt, «Локомотив» заплатил за него 2,5 миллиона евро.

  • Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.
  • Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Бордо Пабло
Комментарии (10)
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FC_MORDOVIA
1610784618
Да у этого защитника больше голов, чем у некоторых наших форвардов!)
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portero
1610786881
Посмотрим на Индейца в деле, лишь бы не заленился в РПЛ....
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fabo78
1610787347
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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Guinnesss
1610789675
Будем посмотреть))
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DOCTOR PENALTY
1610790948
Подписали ПаблО за небольшое баблО, лишь бы играть ему было в Локо не западлО.
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PAREVG.
1610798914
Не знаю, что от него ожидать, с одной стороны "бразильский защитник" звучит как анекдот, с другой - в европейском клубе, 5 лет плохого держать не будут, хотя он и не основной. Лишь бы не второй пед.рило, по имени Мурило...
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yarik1_78
1610813198
Странно.Обычно хорошие защитники ценятся и в нашу помойку не едут,только если в престарелом возрасте.
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