Официально: Пабло – новый игрок «Локомотива»

«Локомотив» объявил о подписании контракта с центральным защитником Пабло.

Бразилец успешно прошел медобследование, после чего заключил с клубом долгосрочное соглашение. 29-летний футболист уже присоединился к новой команде на сборе в Марбелье.

Пабло выбрал себе третий игровой номер. По данным Transfermarkt, «Локомотив» заплатил за него 2,5 миллиона евро.

Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.

Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.