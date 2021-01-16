Официально: Пабло – новый игрок «Локомотива»

Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
«Локомотив» объявил о подписании контракта с центральным защитником Пабло.
Бразилец успешно прошел медобследование, после чего заключил с клубом долгосрочное соглашение. 29-летний футболист уже присоединился к новой команде на сборе в Марбелье.
Пабло выбрал себе третий игровой номер. По данным Transfermarkt, «Локомотив» заплатил за него 2,5 миллиона евро.
- Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.
- Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Бразильский защитник Пабло успешно прошел медобследование и только что подписал контракт с «Локомотивом»!Подробности https://t.co/Z2LdXTc3K6 pic.twitter.com/7Eodp8me1D— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 16, 2021