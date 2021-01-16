Официально: Пабло – новый игрок «Локомотива»

«Локомотив» объявил о подписании контракта с центральным защитником Пабло.
Бразилец успешно прошел медобследование, после чего заключил с клубом долгосрочное соглашение. 29-летний футболист уже присоединился к новой команде на сборе в Марбелье.
Пабло выбрал себе третий игровой номер. По данным Transfermarkt, «Локомотив» заплатил за него 2,5 миллиона евро.
- Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.
- Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
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Источник: Официальный сайт «Локомотива»