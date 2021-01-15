«Локомотив» и «Бордо» договорились о переходе защитника Пабло

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«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло.
«В случае успешного медосмотра, который состоится 15 января в Барселоне, «Локомотив» подпишет с бразильцем долгосрочный контракт», – сообщает пресс-служба клуба.
- Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.
- Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
«Локомотив» и «Бордо» договорились о трансфере центрального защитника Пабло!В случае успешного медосмотра, который состоится сегодня в Барселоне, «Локомотив» подпишет долгосрочный контракт с бразильцем.Подробнее— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 15, 2021