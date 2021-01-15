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    «Локомотив» и «Бордо» договорились о переходе защитника Пабло

    «Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло.

    «В случае успешного медосмотра, который состоится 15 января в Барселоне, «Локомотив» подпишет с бразильцем долгосрочный контракт», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.
    • Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44283

      portero 18 минут назад

      Индеец здоровый, хотя по массе легкий и должен быть быстрым...

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      Рейтинг: +461

      El_Chori 1 час назад

      Ну да, у Локомотива же с защитниками проблемы...

      1
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      Рейтинг: +106

      Руслан ДСЛЦЗ > El_Chori 46 минут назад

      Ну да, у них только дед Чорлука, который этой весной может уже еле бегать будет, остаётся один более менее норм цз - Мурило))

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