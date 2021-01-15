«Локомотив» и «Бордо» договорились о переходе защитника Пабло

«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло.

«В случае успешного медосмотра, который состоится 15 января в Барселоне, «Локомотив» подпишет с бразильцем долгосрочный контракт», – сообщает пресс-служба клуба.

Пабло выступал за «Бордо» с августа 2015 года.

Он забил семь голов и сделал пять ассистов в 113 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.