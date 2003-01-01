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    Евсеев: «Урунов – чисто проект Газизова»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как в прошлом году в команду приходил полузащитник Остон Урунов. Он креатура бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

    «Урунов – чисто проект Газизова. До прихода в «Уфу» я его не знал вообще. Мне его не показывали. За неделю до сбора на Кипре Газизов мне сказал: «Валентиныч, не будешь против, если приедет мальчик из Узбекистана на просмотр?». Он приехал на просмотр. На втором сборе мы его подписали», – сказал Евсеев.

    • Летом Газизов купил Урунова в «Спартак».
    • Сейчас игрок может вернуться в «Уфу».
    • 20-летний Урунов в сезоне РПЛ провел 8 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»

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    Сегодня, 08:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6108

      САДЫЧОК 56 минут назад

      Урунов -это не проект-а просто средний игрочёк !

      0
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      Рейтинг: +44338

      portero 1 час назад

      Родственник Газизова или хорошо "попросили" мальчика продаинуть...

      0
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