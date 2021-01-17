Евсеев: «Урунов – чисто проект Газизова»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как в прошлом году в команду приходил полузащитник Остон Урунов. Он креатура бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Урунов – чисто проект Газизова. До прихода в «Уфу» я его не знал вообще. Мне его не показывали. За неделю до сбора на Кипре Газизов мне сказал: «Валентиныч, не будешь против, если приедет мальчик из Узбекистана на просмотр?». Он приехал на просмотр. На втором сборе мы его подписали», – сказал Евсеев.