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    Агент Жалолиддинова: «Локомотив» не дал шанса Жасуру, закрыв заявку по иностранцам»

    Юрий Белоус, агент полузащитника «Тамбова» Жасура Жалолиддинова, назвал причины, по которым футболисту не удалось закрепиться в «Локомотиве».

    «Насколько я знаю, Жалолиддинова отсматривала селекционная служба и скауты, вопрос принимался на трансферном комитете. Николич его видел, они приняли решение его брать.

    Жалолиддинов – один из самых талантливых игроков Азии, на мой взгляд, хорошая инвестиция. Другое дело, что по ряду причин ему не дали игровой практики. А когда взяли Райковича и Комано, то закрыли заявку по иностранцам. Жасуру не дали шанса.

    Поверьте, когда я работал в «Москве», то выбирал и Бракомонте, и Борьентеса. Я разбираюсь в футболистах, этого пацана я ездил и смотрел сам: и в Эмираты, и в Ташкент. Это восходящая звезда!

    Но если любую звезду приземлить, то она никогда не взойдeт. А надо ли было Николичу заниматься этим молодым футболистом или лучше по ряду причин взять Райковича? В этом и вопрос», – приводит слова Белоуса «Чемпионат».

    • Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в конце июля. Он подписал с москвичами пятилетний контракт.
    • «Локомотив» отправил узбекского форварда в аренду в «Тамбов», где он провел только один матч в Кубке России.

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    Источник: «Чемпионат»

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