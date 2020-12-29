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  • Агент Жалолиддинова: «У нас есть предложения из Турции и Испании»

Агент Жалолиддинова: «У нас есть предложения из Турции и Испании»

29 декабря 2020, 14:29
1

Юрий Белоус, агент узбекского полузащитника «Локомотива» Жасурбека Жалолиддинова, прокомментировал информацию об интересе к 18-летнему футболисту из Европы.

«Все надеются, что этот парень будет играть. Он один из самых талантливых футболистов Узбекистана, который уже отыграл один матч за национальную сборную, играл в азиатской Лиге чемпионов. Конечно, сложно рациональными путями понимать, почему в «Локомотиве» его сначала заявили, потом отзаявили. Что касается «Тамбова» — уверен, он играл бы, но он вызван в молодежную сборную Узбекистана. Ему нужно играть. Как сейчас будет происходить, посмотрим. Потому что сначала нам сказали, что он едет на первый сбор с «Локомотивом». А потом, оказывается, что не едет. Решения будем принимать после новогодних праздников.

Футболистов с узбекским паспортом с удовольствием берут и в Корее, и в Эмиратах, но хотелось бы, чтобы он заиграл в России. Если нет, то будем обсуждать с менеджментом «Локомотива». Есть предложения из Турции и даже из испанской Сегунды», – сказал Белоус.

  • Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в конце июля. Он подписал с москвичами пятилетний контракт.
  • «Локомотив» отправил узбекского форварда в аренду в «Тамбов», где он провел только один матч в Кубке России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Жалолиддинов Жасурбек
Комментарии (1)
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PAREVG.
1609270373
Бери своего азиата, и продавай куда хочешь. Он настолько хорош, что даже в стоящем на вылет Тамбове, сидит на лавке. Я не говорю про основу, он даже на замену не выходит. Так что все предложения из разных стран, скорее всего плод твоего воображения, и только такой дебил как грызун, мог купить такого недоигрока...
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