Агент Жалолиддинова: «У нас есть предложения из Турции и Испании»

Юрий Белоус, агент узбекского полузащитника «Локомотива» Жасурбека Жалолиддинова, прокомментировал информацию об интересе к 18-летнему футболисту из Европы.

«Все надеются, что этот парень будет играть. Он один из самых талантливых футболистов Узбекистана, который уже отыграл один матч за национальную сборную, играл в азиатской Лиге чемпионов. Конечно, сложно рациональными путями понимать, почему в «Локомотиве» его сначала заявили, потом отзаявили. Что касается «Тамбова» — уверен, он играл бы, но он вызван в молодежную сборную Узбекистана. Ему нужно играть. Как сейчас будет происходить, посмотрим. Потому что сначала нам сказали, что он едет на первый сбор с «Локомотивом». А потом, оказывается, что не едет. Решения будем принимать после новогодних праздников.

Футболистов с узбекским паспортом с удовольствием берут и в Корее, и в Эмиратах, но хотелось бы, чтобы он заиграл в России. Если нет, то будем обсуждать с менеджментом «Локомотива». Есть предложения из Турции и даже из испанской Сегунды», – сказал Белоус.