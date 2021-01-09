«Крылья Советов» анонсировали трансфер форварда Голенкова в «Ростов»

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков продолжит карьеру в «Ростове». Информацию сообщил генеральный директор самарцев Евгений Калакуцкий.

«Крылья» предложили Егору новый, улучшенный контракт ещe в августе. С того самого момента с футболистом велись переговоры — практически в ежедневном режиме. Естественно, мы были заинтересованы в том, чтобы Егор остался в нашей команде. Новый контракт был в разы лучше, сроком на три года, это очень существенное предложение. Однако Егор сделал выбор в пользу «Ростова». До окончания его действующего контракта с «Крыльями» у него остаeтся меньше полугода, он имел право подписать соглашение с другим клубом.

«Ростов» играет в РПЛ, претендует на высокие места. Наверное, это сыграло для Егора ключевую роль. Очень тяжело терять футболиста, особенно своего воспитанника. Мы хотели его сохранить и действительно всe для этого сделали, но сейчас это уже пройденный этап.

Трансфер будет оформлен зимой или летом? Это вопрос переговоров — нужно учесть множество факторов. Если сделка состоится сейчас, то это будет полноценный трансфер. Мы должны всe сопоставить и принять решение, которое будет наиболее приемлемым в этой ситуации», – сказал Калакуцкий.