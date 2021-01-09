Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «Крылья Советов» анонсировали трансфер форварда Голенкова в «Ростов»

    Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков продолжит карьеру в «Ростове». Информацию сообщил генеральный директор самарцев Евгений Калакуцкий.

    «Крылья» предложили Егору новый, улучшенный контракт ещe в августе. С того самого момента с футболистом велись переговоры — практически в ежедневном режиме. Естественно, мы были заинтересованы в том, чтобы Егор остался в нашей команде. Новый контракт был в разы лучше, сроком на три года, это очень существенное предложение. Однако Егор сделал выбор в пользу «Ростова». До окончания его действующего контракта с «Крыльями» у него остаeтся меньше полугода, он имел право подписать соглашение с другим клубом.

    «Ростов» играет в РПЛ, претендует на высокие места. Наверное, это сыграло для Егора ключевую роль. Очень тяжело терять футболиста, особенно своего воспитанника. Мы хотели его сохранить и действительно всe для этого сделали, но сейчас это уже пройденный этап.

    Трансфер будет оформлен зимой или летом? Это вопрос переговоров — нужно учесть множество факторов. Если сделка состоится сейчас, то это будет полноценный трансфер. Мы должны всe сопоставить и принять решение, которое будет наиболее приемлемым в этой ситуации», – сказал Калакуцкий.

    • Рынок оценивает 21-летнего уроженца Самары в 500 тысяч евро.
    • В сезоне ФНЛ он провел 20 матчей, забил 9 голов, сделал результативный пас.
    • «Ростов» в РПЛ идет 5-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2021 23:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81877
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru