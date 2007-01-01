Мостовой – о Головине: «Пять голов забил и уже царь. Смешно»

Да ладно вам, не думаю, что они хотели задеть Головина, просто не смогли тактично объяснить, что наших за большие то заслуги хвалить нельзя, сразу корона на голове, и бабки на уме, а за малые тем более. Не умеют наши большими деньгами пользоваться. Но, Саня реально лучший у нас сейчас, в сборную подтянется, там и дела может лучше станут. Не переживайте)
Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал сравнение полузащитника «Монако» Александра Головина с царем.
«Пять голов забил и уже царь. Смешно уже», – сказал Мостовой.
- Головин забил гол в матче с «Лорьяном» спустя десять секунд после выхода на замену. Он не играл из-за травмы четыре месяца.
- «Царь» – прозвище Мостового. Его так называли болельщики «Сельты».
«Царь вернулся». «Монако» изобразил Головина в государевом мундире после его гола «Лорьяну»