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  • Мостовой – о Головине: «Пять голов забил и уже царь. Смешно»

Мостовой – о Головине: «Пять голов забил и уже царь. Смешно»

7 января 2021, 15:20
20

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал сравнение полузащитника «Монако» Александра Головина с царем.

«Пять голов забил и уже царь. Смешно уже», – сказал Мостовой.

  • Головин забил гол в матче с «Лорьяном» спустя десять секунд после выхода на замену. Он не играл из-за травмы четыре месяца.
  • «Царь» – прозвище Мостового. Его так называли болельщики «Сельты».

«Царь вернулся». «Монако» изобразил Головина в государевом мундире после его гола «Лорьяну»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Мостовой Александр
Комментарии (20)
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Shotlandets86
1610022170
Зависть - плохое чувство, господин Мостовой.
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Валерий2705
1610024905
Смешно уже наблюдать за тем, как некогда великолепный игрок Мостовой, так и не смог, в дальнейшем, реализоваться в футболе ни функционером, ни тренером, ни комментатором, зато теперь активно всех з.а.с.и.р.а.е.т. Понятно, что Головин никакой не царь, но Монако глубоко н.а.с.р.а.т.ь на мнение п.о.д.п.ё.з.д.ы.ш.а (Мостовой) и у.б.л.ю.д.с.к.о.г.о лицемера( лизоблюд Губер) с одного канала. Иди уже Спартак потренеруй, покажи как надо.
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kosmonaft
1610026663
правильно всё сказал у нас уже на руках начали носить тех кто забивает пять мячей за сезон как какорин будучи напом даже 15 мячей за сезон не забивал а контракты ему чуть ли ни как у месси заключали
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Derzkiy1
1610027037
Головин всегда играл на топ уровне и выше уровнем любого игрока в России, о чем речь вообще? Перепил мужик уже и думает играл когда то круче! Он лидер в Монако и все тренера его в качестве лидера рассматривают
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афоня72
1610030416
Очень обидно товарищу, что титул то отбирают..
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_Marqella_
1610032618
Головину до Мостового ещё пахать и пахать....
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evgenydil
1610035155
Он себя таким не считает,а играет уверенно и с полной отдачей,молодой ,прекрасный игрок,у него всё впереди ещё !Хвалить надо таких игроков,а не смеяться!!!Сына научи хоть так забивать!)))
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RUBINTATAR
1610038853
Да Мостовой тоже вроде не Месси был.
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Retiremen_VMF
1610046349
А что смешного? Им нравится как он играет, они его и оценивают. А Мостовому смешно...
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Hektor 84
1610096645
Головину до уровня игры Мостового как до Киева ползком!!! Как играли наши легионеры в Европе в 90 е начало нулевых ни один так сейчас не играет. Тогда русские футболисты зажигали в Европе. Карпин, Мостовой, Хохлов, Шалимов, Колыванов, Аленичев, Никифоров и тд. Многих навскидку не вспомню, а их тогда за бугром играло не мало. Они в своих командах были лидерами, пусть и не играли в грандах зато регулярно им забивали. Нынешним ой как далеко до них!!! А Головина даже не все болело Монако лидером считают. Так одну или две игры хорошо отыграет. Потом 6 - 7 его не видно и не слышно.
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