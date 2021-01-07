Мостовой – о Головине: «Пять голов забил и уже царь. Смешно»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал сравнение полузащитника «Монако» Александра Головина с царем.

«Пять голов забил и уже царь. Смешно уже», – сказал Мостовой.

Головин забил гол в матче с «Лорьяном» спустя десять секунд после выхода на замену. Он не играл из-за травмы четыре месяца.

«Царь» – прозвище Мостового. Его так называли болельщики «Сельты».

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