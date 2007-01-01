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    Мостовой – о Головине: «Пять голов забил и уже царь. Смешно»

    Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал сравнение полузащитника «Монако» Александра Головина с царем.

    «Пять голов забил и уже царь. Смешно уже», – сказал Мостовой.

    • Головин забил гол в матче с «Лорьяном» спустя десять секунд после выхода на замену. Он не играл из-за травмы четыре месяца.
    • «Царь» – прозвище Мостового. Его так называли болельщики «Сельты».

    «Царь вернулся». «Монако» изобразил Головина в государевом мундире после его гола «Лорьяну»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5948

      KPCCSPB 9 минут назад

      Да ладно вам, не думаю, что они хотели задеть Головина, просто не смогли тактично объяснить, что наших за большие то заслуги хвалить нельзя, сразу корона на голове, и бабки на уме, а за малые тем более. Не умеют наши большими деньгами пользоваться. Но, Саня реально лучший у нас сейчас, в сборную подтянется, там и дела может лучше станут. Не переживайте)

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      Рейтинг: +2269

      Derzkiy1 30 минут назад

      Головин всегда играл на топ уровне и выше уровнем любого игрока в России, о чем речь вообще? Перепил мужик уже и думает играл когда то круче! Он лидер в Монако и все тренера его в качестве лидера рассматривают

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      Рейтинг: +416

      kosmonaft 37 минут назад

      правильно всё сказал у нас уже на руках начали носить тех кто забивает пять мячей за сезон как какорин будучи напом даже 15 мячей за сезон не забивал а контракты ему чуть ли ни как у месси заключали

      0
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      Рейтинг: +18886

      bset 53 минуты назад

      Просто взяли слово, ассоциирующееся с Россией, всего делов. Просто пиар со стороны французских сммщиков, не переживай. Лучше за свою послефутбольную карьеру переживай, которая пока не складывается, зато активно перетирает твои футбольные достижения.

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      Рейтинг: +626

      Вальдемар IV > bset 32 минуты назад

      там еще русский точнее еврейский след рыболовлева живет, дружка гинера

      0
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      Рейтинг: +1672

      Валерий2705 1 час назад

      Смешно уже наблюдать за тем, как некогда великолепный игрок Мостовой, так и не смог, в дальнейшем, реализоваться в футболе ни функционером, ни тренером, ни комментатором, зато теперь активно всех з.а.с.и.р.а.е.т. Понятно, что Головин никакой не царь, но Монако глубоко н.а.с.р.а.т.ь на мнение п.о.д.п.ё.з.д.ы.ш.а (Мостовой) и у.б.л.ю.д.с.к.о.г.о лицемера( лизоблюд Губер) с одного канала. Иди уже Спартак потренеруй, покажи как надо.

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      Рейтинг: +11919

      KLIM777 1 час назад

      Зато он не пизтаболит как ты лошадиное лицо

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      Рейтинг: +137

      Shotlandets86 1 час назад

      Зависть - плохое чувство, господин Мостовой.

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