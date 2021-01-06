Головин появился на поле впервые с августа и через десять секунд забил

В эти минуты проходит матч 18-го тура Лиги 1 между «Лорьяном» и «Монако». На 64-й минуте отличился Александр Головин.

Он вышел на замену за десять секунд до гола. Результативный пас россиянину сделал Джибриль Сидибе.

Головин появился на поле впервые с августа, когда получил травму.

С 48-й минуты «Монако» играет в большинстве.

В случае победы «Монако» поднимется в зону еврокубков.