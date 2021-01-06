Головин появился на поле впервые с августа и через десять секунд забил

С выздоровлением Саня!
В эти минуты проходит матч 18-го тура Лиги 1 между «Лорьяном» и «Монако». На 64-й минуте отличился Александр Головин.
Он вышел на замену за десять секунд до гола. Результативный пас россиянину сделал Джибриль Сидибе.
- Головин появился на поле впервые с августа, когда получил травму.
- С 48-й минуты «Монако» играет в большинстве.
- В случае победы «Монако» поднимется в зону еврокубков.
Александр Головин выходит на поле впервые с августа и уже через 10 секунд забивает гол. Красота!Европейский футбол в мультитрансляции на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/yH9Ux8Qm1rПриложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/7QoSIyVqEc— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) January 6, 2021