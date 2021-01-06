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    Головин появился на поле впервые с августа и через десять секунд забил

    В эти минуты проходит матч 18-го тура Лиги 1 между «Лорьяном» и «Монако». На 64-й минуте отличился Александр Головин.

    Он вышел на замену за десять секунд до гола. Результативный пас россиянину сделал Джибриль Сидибе.

    • Головин появился на поле впервые с августа, когда получил травму.
    • С 48-й минуты «Монако» играет в большинстве.
    • В случае победы «Монако» поднимется в зону еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2021 22:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4468

      BarStep 1 час назад

      С выздоровлением Саня!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4722

      dinar7777dinar 2 часа назад

      случайно ! подавал в штрафную никто не задел мяч.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +18871

      bset > dinar7777dinar 1 час назад

      Случайно на поле вышел, случайно в Монако купили) Ясно все))

      0
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      Рейтинг: -656

      СуперПАВ9 > dinar7777dinar 16 минут назад

      Случайно в лч попадите

      0
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      Рейтинг: +6559

      knikos 2 часа назад

      Эх , если бы ещё удар на последних секундах прошёл ... Молодец , Саша !!! Голешник такой аккуратный получился . На загляденье ! В ПСЖ ему надо , вмести Вератти ... В ЛЧ играть . Наши клубы не играют , так хоть нашего футболиста в ЛЧ посмотреть .

      1
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      Рейтинг: +366

      Brabus71 2 часа назад

      Головин в порядке.

      4
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      Рейтинг: +1946

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      кто там хрюкал, что голова больше не заиграет? гол забил, и 4 гол сделал сам. браво Саша!

      5
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      Рейтинг: +18871

      bset > Mister_Tomsk 1 час назад

      Да и 6й чуть не сделал

      0
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      Рейтинг: -241

      Спартач80 > Mister_Tomsk 54 минуты назад

      Да ты походу гудком своим рабочим и гудел про это.

      1
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      Рейтинг: -656

      СуперПАВ9 > Спартач80 16 минут назад

      Рот закрой

      0
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      Рейтинг: +44046

      portero 2 часа назад

      Молодца!!!

      3
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      Рейтинг: +20

      Ser_SeveN 2 часа назад

      Царь оказался настоящим!)

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