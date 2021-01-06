«Царь вернулся». «Монако» изобразил Головина в государевом мундире после его гола «Лорьяну»

Пресс-служба «Монако» отреагировала на гол полузащитника Александра Головина в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (5:2). Он вышел на 64-й минуте и забил через десять секунд.

«Царь вернулся», – написал «Монако», изобразив российского футболиста в образе государя.