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    «Царь вернулся». «Монако» изобразил Головина в государевом мундире после его гола «Лорьяну»

    Пресс-служба «Монако» отреагировала на гол полузащитника Александра Головина в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (5:2). Он вышел на 64-й минуте и забил через десять секунд.

    «Царь вернулся», – написал «Монако», изобразив российского футболиста в образе государя.

    • Головин из-за травмы не играл с августа.
    • «Монако» поднялся в зону еврокубков.
    • Головин выступает в Лиге 1 с 2018 года.

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    Источник: твиттер «Монако»

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    06.01.2021 23:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +158

      Лфшт 1 час назад

      Эх французы. Цари в такой униформе не ходили. Тогда уже император )

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