«Царь вернулся». «Монако» изобразил Головина в государевом мундире после его гола «Лорьяну»

Эх французы. Цари в такой униформе не ходили. Тогда уже император )
Пресс-служба «Монако» отреагировала на гол полузащитника Александра Головина в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (5:2). Он вышел на 64-й минуте и забил через десять секунд.
«Царь вернулся», – написал «Монако», изобразив российского футболиста в образе государя.
- Головин из-за травмы не играл с августа.
- «Монако» поднялся в зону еврокубков.
- Головин выступает в Лиге 1 с 2018 года.
#FCLASM pic.twitter.com/DRrN9i8J73— AS Monaco (@AS_Monaco) January 6, 2021