Ковач – о Головине: «Мы очень рады его возвращению. Уверен, он поднимет уровень команды»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал возвращение на поле полузащитника Александра Головина.

Россиянин в среду сыграл против «Лорьяна» (5:2), проведя первый матч с конца августа 2020 года.

Хавбек вышел на замену во втором тайме и спустя десять секунд забил гол.

«Во-первых, мы очень рады, что Головин снова с нами. Для нас это как приход нового игрока, потому что до этого он принял участие всего в двух матчах.

Честно говоря, я хотел выпустить его на несколько минут раньше, но резервный арбитр посчитал, что на его гетрах было недостаточно клейкой ленты, что не соответствовало регламенту. В итоге все удачно сложилось для нас.

Головин вышел и забил почти первым касанием. Мы очень рады его возвращению. Уверен, он поднимет уровень команды», – сказал Ковач.

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