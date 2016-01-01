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    Вице-президент «Монако» Петров: «Игра Головина стала решающим фактором в матче с «Лорьяном»

    Олег Петров, вице-президент «Монако», оценил игру полузащитника Александра Головина во встрече 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна». Россиянин вышел на замену на 64-й минуте и через десять секунд забил.

    – Благодарю всех тех, кто нас поддерживает, за то, что болеют за наш клуб! Огромное спасибо! Матч сложился непросто, хотя предполагали, что победа получится более легкой. Игра Саши стала решающим фактором. Он не просто забил гол уже в первую минуту после выхода на поле, но добавил дух команде. Наверное, этого не хватало. Несколько матчей мы начинали хорошо, забивали, а потом снижали темп, играли хуже. С его выходом добавилась энергия, стало больше уверенности и оптимизма в игре. Команда преобразилась. Замечательный игрок!

    – Представляю, как он рвался на поле...

    – Я видел его желание. Общался с ним за два дня до игры. Он уже не мог сидеть на скамейке, рвался в бой. Я ждал, что накануне Рождества кто-то сделает подарок. И как же здорово, что это сделал Саша! Счастлив за него, рад, что у нас есть такой футболист и человек!

    – Судя по всему, врачи клуба очень сильно осторожничали и перестраховывались, не давали ему разрешения выйти на поле.

    – Не могу описать, как этого все ждали. Тренеры, мы... Да, врачи не разрешали. Ждали весь декабрь, но каждый раз возвращение откладывалось. Слава богу, что сегодня вышел хотя бы на полчаса! Он дал жару! Молодец – так держать!

    – Как вам сегодняшнее состояние команды?

    – Много молодежи, молодежи способной. Но в критические минуты им не хватает зрелости, что ли... Не хватает смелости. Нужны те, кто погнал бы команду вперед, а не играл бы назад. Саша как раз такой. Очень доволен, что он вернулся!

    • Головин из-за травмы не играл с августа.
    • «Монако» изобразил Головина в государевом мундире после его гола «Лорьяну».
    • «Монако» поднялся в зону еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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