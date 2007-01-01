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    Головин – о голе «Лорьяну»: «Вышел, получил мяч, увидел шанс для удара, попал в угол. Ничего особенного»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после матча 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (5:2), который стал для него первым с августа.

    Россиянин вышел на замену и спустя десять секунд после появления на поле забил гол.

    «Очень рад вернуться на поле после столь длительной паузы. Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное для команды.

    Ситуация с голом? В принципе ничего особенного – вышел на поле, получил мяч, увидел возможность для удара. Получилось попасть точно в угол.

    Естественно, забитый мяч придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду. Думаю, что у нас в целом в этом матче отлично сработали замены. Одержали важную победу.

    Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Не было смысла форсировать события и выходить на поле не готовым. Поэтому следовал рекомендациям нашего медицинского штаба. Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре», – сказал Головин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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