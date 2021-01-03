Дзюба попал в топ-20 бомбардиров десяти сильнейших лиг в 2020 году. Россиянин опередил Неймара и Ибрагимовича

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в прошлом году 23 гола в рамках чемпионата. Он попал в топ-20 лучших бомбардиров 2020 года среди десяти сильнейших лиг.
Дзюба занял 14-е место, опередив форварда «ПСЖ» Неймара. Графика доступна ниже.
- Дзюба сейчас лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- В прошлом году его «Зенит» взял 3 турнира.
- «Зенит» и сейчас лидирует в РПЛ.
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Источник: инстаграм transfermarkt_official