Дзюба попал в топ-20 бомбардиров десяти сильнейших лиг в 2020 году. Россиянин опередил Неймара и Ибрагимовича

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в прошлом году 23 гола в рамках чемпионата. Он попал в топ-20 лучших бомбардиров 2020 года среди десяти сильнейших лиг.

Дзюба занял 14-е место, опередив форварда «ПСЖ» Неймара. Графика доступна ниже.

Дзюба сейчас лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

В прошлом году его «Зенит» взял 3 турнира.

«Зенит» и сейчас лидирует в РПЛ.

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