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  • Дзюба попал в топ-20 бомбардиров десяти сильнейших лиг в 2020 году. Россиянин опередил Неймара и Ибрагимовича

Дзюба попал в топ-20 бомбардиров десяти сильнейших лиг в 2020 году. Россиянин опередил Неймара и Ибрагимовича

3 января 2021, 14:15
29

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в прошлом году 23 гола в рамках чемпионата. Он попал в топ-20 лучших бомбардиров 2020 года среди десяти сильнейших лиг.

Дзюба занял 14-е место, опередив форварда «ПСЖ» Неймара. Графика доступна ниже.

  • Дзюба сейчас лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
  • В прошлом году его «Зенит» взял 3 турнира.
  • «Зенит» и сейчас лидирует в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм transfermarkt_official
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Милан Дзюба Артем Ибрагимович Златан Неймар
Комментарии (29)
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житель СПб
1609677856
Согласен, что сравнение не очень объективное: в нашей лиге забивать существенно легче. НО! Здесь не учитывают и результативные передачи, которые везде сделать непросто. А если бы и их учесть - он был бы вообще среди лидеров. Так что футбольного уважения он, безусловно, заслуживает.
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NewLife
1609679122
Вопрос не в том, что дрочуба оказался на 14-ом месте выше Неймара и Ибры, а в том, как РПЛ оказалась в топ 10 лиг. У кого то 56 игр как у Лукаку, или 39 как у зюбы, или 29, 30 как у Неймара и Ибры, причем забито всего на гол меньше. Что будет, когда они сыграют еще по 9 игр. Это гнусная, беспредметная статистика только, чтобы создать инфо повод и получить лайки.
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Hektor 84
1609680515
Ну они то не только с пеналей забивают. И командам явно выше уровнем.
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Просто-333
1609680795
Россиянин опередил Неймара и Ибрагимовича- смешно...
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Просто-333
1609681030
Вася Пупкин из дворовой команды "Три года без урожая" за год забил около трёхсот мячей, намного опередив всех лучших бомбардиров вместе взятых. Типа по этому критерию был отбор?
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dinar7777dinar
1609681542
ржавый мяч в студию ! мастер рикошета и рукоблудства !
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dinar7777dinar
1609681564
а как дела в лч у него?
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MaxRnD
1609686363
"Дзюба попал" - на этом можно было бы остановиться
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Рубинище
1609695727
в лч видели кого он там опередил и куда попал
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Вальдемар IV
1609728468
на порнохабе голосовали поди?
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