Малафеев в опросе La Gazzetta dello Sport на лучшего вратаря в истории поставил Буффона выше Яшина

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поучаствовал в опросе итальянской La Gazzetta dello Sport, которая определяла лучшего голкипера в истории. Россиянин выбрал Джанлуиджи Буффона.

«Я поставил Буффона на первое место, наверное, только из-за одного такого жизненного момента: я с ним больше знаком. Каждый из них привнeс свои шедевральные моменты с точки зрения вратарского искусства. Всe-таки Буффон ещe играет и уже долго находится на очень высоком уровне. Если сравнивать со Львом Яшиным, то Лев Иванович тоже до 41–42 играл.

Мне было трудно поставить кого-то из них на первое место, но вот из-за таких индивидуальных мини-нюансов выбрал Буффона. Да и всe-таки Буффона я видел чаще во вратарском деле, чем Льва Ивановича Яшина, потому что сохранилось мало исторических кадров, игр и всего остального», – объяснил Малафеев.