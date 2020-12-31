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    Малафеев в опросе La Gazzetta dello Sport на лучшего вратаря в истории поставил Буффона выше Яшина

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поучаствовал в опросе итальянской La Gazzetta dello Sport, которая определяла лучшего голкипера в истории. Россиянин выбрал Джанлуиджи Буффона.

    «Я поставил Буффона на первое место, наверное, только из-за одного такого жизненного момента: я с ним больше знаком. Каждый из них привнeс свои шедевральные моменты с точки зрения вратарского искусства. Всe-таки Буффон ещe играет и уже долго находится на очень высоком уровне. Если сравнивать со Львом Яшиным, то Лев Иванович тоже до 41–42 играл.

    Мне было трудно поставить кого-то из них на первое место, но вот из-за таких индивидуальных мини-нюансов выбрал Буффона. Да и всe-таки Буффона я видел чаще во вратарском деле, чем Льва Ивановича Яшина, потому что сохранилось мало исторических кадров, игр и всего остального», – объяснил Малафеев.

    • Лидером опроса итальянской газеты стал Буффон.
    • Яшин – единственный вратарь, взявший «Золотой мяч».
    • Буффон брал чемпионат мира.

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    Источник: Sport24

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    02.01.2021 23:15
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