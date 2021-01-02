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  • Малафеев в опросе La Gazzetta dello Sport на лучшего вратаря в истории поставил Буффона выше Яшина

Малафеев в опросе La Gazzetta dello Sport на лучшего вратаря в истории поставил Буффона выше Яшина

2 января 2021, 23:15
34

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поучаствовал в опросе итальянской La Gazzetta dello Sport, которая определяла лучшего голкипера в истории. Россиянин выбрал Джанлуиджи Буффона.

«Я поставил Буффона на первое место, наверное, только из-за одного такого жизненного момента: я с ним больше знаком. Каждый из них привнeс свои шедевральные моменты с точки зрения вратарского искусства. Всe-таки Буффон ещe играет и уже долго находится на очень высоком уровне. Если сравнивать со Львом Яшиным, то Лев Иванович тоже до 41–42 играл.

Мне было трудно поставить кого-то из них на первое место, но вот из-за таких индивидуальных мини-нюансов выбрал Буффона. Да и всe-таки Буффона я видел чаще во вратарском деле, чем Льва Ивановича Яшина, потому что сохранилось мало исторических кадров, игр и всего остального», – объяснил Малафеев.

  • Лидером опроса итальянской газеты стал Буффон.
  • Яшин – единственный вратарь, взявший «Золотой мяч».
  • Буффон брал чемпионат мира.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Малафеев Вячеслав Буффон Джанлуиджи Яшин Лев
Комментарии (34)
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InterMilLano1908
1609620933
Чисто бомжиха
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aaaaahhhh
1609626071
Сперматозоид...
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Hektor 84
1609630421
Бомж есть бомж!!! Только Буффон уже сезона 3 лавку потирает на высоком уровне!
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nik55
1609641734
одно слово-----мудак
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Просто-333
1609642138
"Я поставил Буффона на первое место, наверное, только из-за одного такого жизненного момента: я с ним больше знаком" С вратарем Сан-Марино тоже знаком лично. Что ж его на первое не поставил?
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Ганнибал Лектор
1609645581
Я думал, что малафеев меня уже ничем не удивит. Ошибался. Насколько же он дремучий, этот вратарь сборной Дании...
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ЮНик
1609649513
С Малафеевым понятно... Почему он вообще себя не поставил на первое место? А кого поставил на первое место Дрочилов? Ведь это тоже ужасно интересно!
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Иван Петров 1986
1609656388
Ну что еще можно ждать от бывшего бомжа.
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oussama11
1609660383
А почему от России спрашивали у него, он сам то здесь в десятку лучших вряд ли войдет? Наверное потому что единственный за "правильный" ответ согласился взять бабла. Дзюбин след на простыне!!!
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nik55
1609694287
чучело----Яшина признал весь мир кроме тебя-----что взять с бомжа кроме анализа
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