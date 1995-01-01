Головин – самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt. Братья Миранчуки в топ-5

Газпром В РУБЛЯХ (из за девальвации) за последние годы стал "дороже"...А на международном рынке В ЗЕЛЕНИ кратно потерял в соимости в силу "управления" газмясовыми... Вот и вся "рифметка"...
Стоимость определяется ПО СОСТОЯВШИМСЯ СДЕЛКАМ КУПЛИ ПРОДАЖИ, а не по "мнениям" собственников товара))) Миранчука С ТРУДОМ ВПАРИЛИ Аталанте за 14 лямов... Он сидит на скамейке...то болеет, то бесполезен на поле.... Цена на него "подросла"?))) Не смешите мои седые я.й.....ца)))
Портал Transfermarkt обновил цены на российских игроков.
Полузащитник «Монако» Александр Головин стал самым дорогим российским футболистом. Его трансферная стоимость – 20 миллионов евро.
Вторую и третью строчку разделили хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес – их рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
На четвертом месте расположился вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов), на пятом – полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (14 миллионов).
Сафонов – самый дорогой российский игрок до 21 года. Чалов – второй, Максименко – третий
Малком потерял в цене больше всех в РПЛ в 2020 году. Камано, Гайч и Кокорин – в топ-10