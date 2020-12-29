Головин – самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt. Братья Миранчуки в топ-5

Портал Transfermarkt обновил цены на российских игроков.

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал самым дорогим российским футболистом. Его трансферная стоимость – 20 миллионов евро.

Вторую и третью строчку разделили хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес – их рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

На четвертом месте расположился вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов), на пятом – полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (14 миллионов).

Сафонов – самый дорогой российский игрок до 21 года. Чалов – второй, Максименко – третий

Малком потерял в цене больше всех в РПЛ в 2020 году. Камано, Гайч и Кокорин – в топ-10