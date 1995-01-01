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    Головин – самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt. Братья Миранчуки в топ-5

    Портал Transfermarkt обновил цены на российских игроков.

    Полузащитник «Монако» Александр Головин стал самым дорогим российским футболистом. Его трансферная стоимость – 20 миллионов евро.

    Вторую и третью строчку разделили хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес – их рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

    На четвертом месте расположился вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов), на пятом – полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (14 миллионов).

    Сафонов – самый дорогой российский игрок до 21 года. Чалов – второй, Максименко – третий

    Малком потерял в цене больше всех в РПЛ в 2020 году. Камано, Гайч и Кокорин – в топ-10

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3309

      solodealer 17 минут назад

      Газпром В РУБЛЯХ (из за девальвации) за последние годы стал "дороже"...А на международном рынке В ЗЕЛЕНИ кратно потерял в соимости в силу "управления" газмясовыми... Вот и вся "рифметка"...
      Стоимость определяется ПО СОСТОЯВШИМСЯ СДЕЛКАМ КУПЛИ ПРОДАЖИ, а не по "мнениям" собственников товара))) Миранчука С ТРУДОМ ВПАРИЛИ Аталанте за 14 лямов... Он сидит на скамейке...то болеет, то бесполезен на поле.... Цена на него "подросла"?))) Не смешите мои седые я.й.....ца)))

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      Рейтинг: +6198

      Alekxei Z. 1 час назад

      Враньё !!!!
      Кто последний раз видел Головина на поле ?
      Напомните за сколько продали Ал. Миранчука ? Сидит на лавке , ужасная пресса , а цена на этом портале растёт. Очевидное -невероятное.
      Странно , но соглашусь с Литейным4, читайте ниже.
      Кому нужно наше сено ?

      1
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      Рейтинг: +3309

      solodealer > Alekxei Z. 22 минуты назад

      и то!)+

      0
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      Рейтинг: +7602

      Литейный4 1 час назад

      - Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
      - Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо. (С)
      Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +3309

      solodealer > Литейный4 22 минуты назад

      !!))++

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      Рейтинг: +9728

      paracetamol 1 час назад

      Был 30 лямов Головин, стал 20.

      1
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      Рейтинг: +14744

      vladimir-7 > paracetamol 1 час назад

      А.Головина продали за 30 млн. евро.

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      Рейтинг: +7184

      Вомбат > vladimir-7 1 час назад

      Продали за 30, когда он стоил 25. Сейчас он стоит 20, и это еще инерция. Если сейчас очень быстро форму не наберет или, не дай бог, вылетит снова, в зимнее ТО его цена еще снизится. Ну а Миранчук будет дешеветь стремительно. Такие футболисты в топ-чемпионатах не нужны, там надо пахать, и даже такой талант, какой был у Аршавина (а у Миранчука такого таланта и близко нет), не дает индульгенции.

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      Рейтинг: +14744

      vladimir-7 > Вомбат 1 час назад

      А чего ты так беспокоишься за Головина, тебе же его
      не предлагают.

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