Малком потерял в цене больше всех в РПЛ в 2020 году. Камано, Гайч и Кокорин – в топ-10

Травмы подкосили Малкома. Теперь вроде выбрался и набрал форму. Весной покажет класс. Будет обыгрывать соперников, как хрякам хвосты крутил в последнем матче. Как детей обыгрывал. Гыгыгы
Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов РПЛ.
Полузащитник «Зенита» Малком стал самым подешевевшим игроком чемпионата России в 2020 году. Его рыночная стоимость упала на 6 миллионов евро – с 30 до 24 миллионов.
Вторым в рейтинге стал защитник ЦСКА Марио Фернандес (-4 миллиона евро), третьим – полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (-3 миллиона).
Полный рейтинг представлен ниже: