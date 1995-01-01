Малком потерял в цене больше всех в РПЛ в 2020 году. Камано, Гайч и Кокорин – в топ-10

Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов РПЛ.

Полузащитник «Зенита» Малком стал самым подешевевшим игроком чемпионата России в 2020 году. Его рыночная стоимость упала на 6 миллионов евро – с 30 до 24 миллионов.

Вторым в рейтинге стал защитник ЦСКА Марио Фернандес (-4 миллиона евро), третьим – полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (-3 миллиона).

Полный рейтинг представлен ниже: