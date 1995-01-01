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    Малком потерял в цене больше всех в РПЛ в 2020 году. Камано, Гайч и Кокорин – в топ-10

    Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов РПЛ.

    Полузащитник «Зенита» Малком стал самым подешевевшим игроком чемпионата России в 2020 году. Его рыночная стоимость упала на 6 миллионов евро – с 30 до 24 миллионов.

    Вторым в рейтинге стал защитник ЦСКА Марио Фернандес (-4 миллиона евро), третьим – полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (-3 миллиона).

    Полный рейтинг представлен ниже:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7533

      Литейный4 53 минуты назад

      Травмы подкосили Малкома. Теперь вроде выбрался и набрал форму. Весной покажет класс. Будет обыгрывать соперников, как хрякам хвосты крутил в последнем матче. Как детей обыгрывал. Гыгыгы

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      Рейтинг: +5911

      KPCCSPB > Литейный4 49 минут назад

      Малком вроде полезный, если попёрло конечно, но я больше пользы жду от Вендела, он уровень реально может показывать, хорошие пасы, и удары, то что Зениту не хватало два сезона.

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      Рейтинг: +212

      Жорик секс обжорик > Литейный4 36 минут назад

      что значит подкосили травмы?
      он когда был в Барсе уже было понятно что он хрустальный...

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      Рейтинг: +4288

      Давид59 > KPCCSPB 32 минуты назад

      Ударов от Вендела мы пока не видели. Но это, в принципе, не его основное дело. Против Спартака показал хорошую физику и видение поля.

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      Рейтинг: +1819

      petrucho-spb > Давид59 14 минут назад

      Как не видели? А крестовина? Отличный обводящий удар.

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