Сафонов – самый дорогой российский игрок до 21 года. Чалов – второй, Максименко – третий

Портал Transfermarkt обновил цены на российских игроков 1998 года рождения и младше.

Рейтинг самых дорогих российских футболистов до 21 года возглавил голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Вторым стал нападающий ЦСКА Федор Чалов – рынок оценивает его в 12 миллионов евро. Вратарь «Спартака» Александр Максименко – третий в рейтинге с трансферной стоимость в размере 11 миллионов евро.

Полный рейтинг представлен ниже:

Малком потерял в цене больше всех в РПЛ в 2020 году. Камано, Гайч и Кокорин – в топ-10

Влашич с лета подорожал до 30 миллионов, Сафонов – до 15 миллионов