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  • Сафонов – самый дорогой российский игрок до 21 года. Чалов – второй, Максименко – третий

Сафонов – самый дорогой российский игрок до 21 года. Чалов – второй, Максименко – третий

29 декабря 2020, 19:49
6

Портал Transfermarkt обновил цены на российских игроков 1998 года рождения и младше.

Рейтинг самых дорогих российских футболистов до 21 года возглавил голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Вторым стал нападающий ЦСКА Федор Чалов – рынок оценивает его в 12 миллионов евро. Вратарь «Спартака» Александр Максименко – третий в рейтинге с трансферной стоимость в размере 11 миллионов евро.

Полный рейтинг представлен ниже:

Малком потерял в цене больше всех в РПЛ в 2020 году. Камано, Гайч и Кокорин – в топ-10

Влашич с лета подорожал до 30 миллионов, Сафонов – до 15 миллионов

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар ЦСКА Россия Максименко Александр Сафонов Матвей Чалов Федор
Комментарии (6)
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Retiremen_VMF
1609262747
И у Матвея скорей всего это начало. Но вообще не хило так для их возраста и нашего уровня.
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slavа0508
1609263961
Может хоть вратарская школа возродится,,
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Hektor 84
1609282875
Только в Европе они ни кому не нужны с такими ценниками!
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АртурZaСМ
1609304225
Чалов 12? В очередной раз убеждаюсь в несоответствии реалиям всех этих рейтингов и ценников на игроков... Чалова за 5 лямов если продавать, думаю покупателя ещё надо будет поискать...
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Plyash
1609340604
Как вспомнаю,хотя бы для примера,того же Фати Ансу или Мбаппе Килиана,и думаю,для чего же и кому он нужен,этот идиотский рейтинг.
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