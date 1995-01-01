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    Игнашевич – лидер среди россиян по числу матчей в ЛЧ, Акинфеев – второй

    УЕФА опубликовал рейтинг футболистов с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

    Первое место по-прежнему занимает экс-вратарь «Реала» и «Порту» Икер Касильяс – 181 игра в главном еврокубке.

    В топ-5 также входят Криштиану Роналду (178), Хави (157), Райан Гиггз (151) и Лионель Месси (147).

    Среди российских игроков лучшим остается Сергей Игнашевич (97), на второй строчке – действующий вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (75).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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