Игнашевич – лидер среди россиян по числу матчей в ЛЧ, Акинфеев – второй

УЕФА опубликовал рейтинг футболистов с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

Первое место по-прежнему занимает экс-вратарь «Реала» и «Порту» Икер Касильяс – 181 игра в главном еврокубке.

В топ-5 также входят Криштиану Роналду (178), Хави (157), Райан Гиггз (151) и Лионель Месси (147).

Среди российских игроков лучшим остается Сергей Игнашевич (97), на второй строчке – действующий вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (75).

«Спартак» – лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов / Кубка чемпионов