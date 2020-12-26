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  • Игнашевич – лидер среди россиян по числу матчей в ЛЧ, Акинфеев – второй

Игнашевич – лидер среди россиян по числу матчей в ЛЧ, Акинфеев – второй

26 декабря 2020, 14:58
2

УЕФА опубликовал рейтинг футболистов с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

Первое место по-прежнему занимает экс-вратарь «Реала» и «Порту» Икер Касильяс – 181 игра в главном еврокубке.

В топ-5 также входят Криштиану Роналду (178), Хави (157), Райан Гиггз (151) и Лионель Месси (147).

Среди российских игроков лучшим остается Сергей Игнашевич (97), на второй строчке – действующий вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (75).

«Спартак» – лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов / Кубка чемпионов

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1608984308
Кто, если не они?..
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Cules2013
1609090356
Месси и Роналду оспорят 1-е место. Чёт я думал, что у Месси больше матчей, а то разрыв с Роналду какой-то приличный.
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