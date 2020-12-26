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  • «Спартак» – лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов / Кубка чемпионов

«Спартак» – лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов / Кубка чемпионов

26 декабря 2020, 12:35
80

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов по выступлениям в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

На первом месте оказался 13-кратный победитель турнира «Реал» с 607 очками.

В пятерку лучших помимо мадридцев входят «Бавария» (495), «Барселона» (459), «Манчестер Юнайтед» (380) и «Ювентус» (361).

Среди российских клубов лучшим стал «Спартак», занявший 34-е место. Далее идут ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», расположившиеся на 45-й, 58-й и 91-й строчке соответственно.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов
Комментарии (80)
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NewLife
1608977047
У вонючек теперь совсем крыша поехала, даже в психушке так бы не комментировали. Бомбардиру на таком материале нужно добавлять предупреждение: радужным грязнулям не читать.
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mamba9090909
1608980748
Вообще то , футбольные рейтинги, учитываются за последние 10 лет. Дальше - история. Чтобы не копаться в нафталине, рейтинг среди российских клубов, за 10 лет: 20. Зенит - 146 очков 35. ЦСКА - 91,5 59. Рубин - 52 65. Локомотив - 46 68. Спартак - 40,5 69. Краснодар - 40, 5
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Ганнибал Лектор
1608981259
Ну наконец-то, вот и повод для гордости великих. Когда нет игры, команда занимается непонятно чем - самое время тряхнуть старыми трениками, достать из шкафа пыльный калькулятор и, убедившись в собственной крутости, налить себе бокал светлого - мол, и тут победители
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plehanov6
1608981439
Сосите то, чего вы хотели! Великая команда остается ВЕЛИКОЙ!!! Я, имею право об этом говорить! Я, видел это, своими глазами!!! Да, зенит и цска, выиграли кубок УЕФА, но в лиге Чемпионов они засранцы!!!
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Из Твери Леха
1608982022
Свинтусы, кубок чемпионов это совсем другой турнир, с другим форматом, с меньшим количеством матчей. Сравнивать ее с ЛЧ нельзя. В ЛЧ ничего у вас не было, так что не фантазируйте тут особо. Ваше место в РПЛ, в ближайшее лет 20, это 5-ое в лучшем случае, несмотря на бюджет от нефтянки.
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seth343
1608982948
зине до великого Спартака еще очень далеко, да и навряд ли она вообще когда нибудь догонит.
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Kollljan
1608983688
Есть одно "но". Спартак никогда ничего в Европе не выигрывал. И никогда не выиграет. Так в чём его величие?
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Валерий2705
1608984782
Ска, интересно такие д.о.л.б.а.ё.б.ы только болельщики сраптака? Или где то в Киеве сейчас тоже орут в три горла, насколько они величественнее Шахтёра, который уже 10 лет во внутреннем первенстве и по показателям в Европе, е.б.ё.т Киев? Если нет, то за сраптак втройне стыдно, там то 11-место, рядом совсем с элитой, это достойно. А вонючие хряки радуются 34-му и называют себя великими)))) умора...
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faten
1608987694
Ну здесь у путинских дружков подшульмовать никак не получилось, руки коротки, это им не всероссийские выборы пыни обнуленного))
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slavа0508
1608988196
Что за гнилой народец,статья написана хоть про какой то успех нашего клуба,,,нет надо зайти на ветку слюной побрызгать и со спокойной совестью уйти,,,,Вы не болелы парни а кусок говна,,,,
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