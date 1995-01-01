«Спартак» – лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов / Кубка чемпионов

Вообще то , футбольные рейтинги, учитываются за последние 10 лет. Дальше - история. Чтобы не копаться в нафталине, рейтинг среди российских клубов, за 10 лет:
20. Зенит - 146 очков
35. ЦСКА - 91,5
59. Рубин - 52
65. Локомотив - 46
68. Спартак - 40,5
69. Краснодар - 40, 5
УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов по выступлениям в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.
На первом месте оказался 13-кратный победитель турнира «Реал» с 607 очками.
В пятерку лучших помимо мадридцев входят «Бавария» (495), «Барселона» (459), «Манчестер Юнайтед» (380) и «Ювентус» (361).
Среди российских клубов лучшим стал «Спартак», занявший 34-е место. Далее идут ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», расположившиеся на 45-й, 58-й и 91-й строчке соответственно.