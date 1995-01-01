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    «Спартак» – лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов / Кубка чемпионов

    УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов по выступлениям в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

    На первом месте оказался 13-кратный победитель турнира «Реал» с 607 очками.

    В пятерку лучших помимо мадридцев входят «Бавария» (495), «Барселона» (459), «Манчестер Юнайтед» (380) и «Ювентус» (361).

    Среди российских клубов лучшим стал «Спартак», занявший 34-е место. Далее идут ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», расположившиеся на 45-й, 58-й и 91-й строчке соответственно.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии47
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      Рейтинг: +3339

      mamba9090909 5 минут назад

      Вообще то , футбольные рейтинги, учитываются за последние 10 лет. Дальше - история. Чтобы не копаться в нафталине, рейтинг среди российских клубов, за 10 лет:
      20. Зенит - 146 очков
      35. ЦСКА - 91,5
      59. Рубин - 52
      65. Локомотив - 46
      68. Спартак - 40,5
      69. Краснодар - 40, 5

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      Рейтинг: +1407

      Алехсбургер. 10 минут назад

      "Полуфинал Кубка европейских чемпионов 1991 года – лучший результат «Спартака» в еврокубковой истории (были ещё два полуфинала Кубка кубков и Кубка УЕФА, но Кубок чемпионов есть Кубок чемпионов). Тот самый поход команды Олега Романцева, который начался с побед над пражской «Спартой» (два раза по 2:0), продолжился культовыми скальпами «Наполи» (визит Марадоны на частном самолёте в заснеженную Москву – история на все времена) и «Реала» (3:1 в Мадриде ) и был остановлен только «Марселем.."(с)

      Это да,но это в далёком прошлом,когда вся несчастная страна
      придыхала за Спартак..
      Да больше и не за кого было..

      А теперь...морду на локти,причитая охти-ё.пти..((

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      Рейтинг: +87

      SmokingDog 12 минут назад

      Спартак единственный из наших кто дошёл до полуфинала Лиги(кубка)чемпионов,в четвертьфинале обыграв Мадридский Реал

      0
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      Рейтинг: +3339

      mamba9090909 > SmokingDog 9 минут назад

      В каком году?)))

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      Рейтинг: +87

      SmokingDog > mamba9090909 2 минуты назад

      По ощущениям ,как вчера,тайком пока родители спят мы с братом безшумно прыгали по комнате в радости,после голешника Шмарова

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      Рейтинг: +16626

      slavutiq70 15 минут назад

      Не когда не забуду как прошли в полуфинал ЛЧ,не пустив в полуфинал Наполи с Марадоной,Вася Кульков(ныне уже покойный) тогда его наглухо прикрыл,,,

      4
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      Рейтинг: +18833

      silver29 20 минут назад

      Бомжи глотайте пыль !!!!

      2
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      Рейтинг: +7354

      Литейный4 22 минуты назад

      Стыдно за нефтяной проект. Их музей жестяных трофеев давно порос тленом и паутиной. Хотя парочка титулов блистает. Кубок Тины и Соли. Гыгыгы

      -3
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      Рейтинг: +2927

      ziborock 34 минуты назад

      "Стыдливые" от стыда попрятались!)))

      1
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      Рейтинг: +3269

      serppion 35 минут назад

      Математика (методика подсчета очков) едина для всех клубов. А УЕФА трудно уличить в пристрастии к каким-либо российским клубам. По ним и выходит, что спартачи солидней всех из наших смотрятся в Европе. Конечно, они - поросята, в последнее время особенно. Коням, бомжам и лохам надо смириться и признать этот рейтинг УЕФА.

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      Рейтинг: -1217

      net zenit1967 > serppion 32 минуты назад

      вот как раз поросята то как раз это неадекваты зенитовские!сплошная грязь и хамство!никто так не ведет себя как алармы пуделя и другая неадекватная зенитовская шелупонь!

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      Рейтинг: +2332

      _Marqella_ 38 минут назад

      Красавчики,поздравляю!!!

      1
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      Рейтинг: +19573

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Бомбардир! Это предновогодняя затравка? Чтобы Питер и Москва могли "поздравить" друг друга и пожелать всего "хорошего"? )))

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      Рейтинг: -1217

      net zenit1967 > _Marqella_ 30 минут назад

      Мария!а кто виноват?мы?

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      Рейтинг: +2332

      _Marqella_ > 23 минуты назад

      Нельзя не согласиться...Спартак это лидер нашего чемпионата ...Федун хрепит ,морщиться,спотыкаеться,но чемодан несёт....ладно конечно это всё прикол,но я давно так не смеялась когда увидела в топе Спартак, за какие такие заслуги???

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      Рейтинг: +2332

      _Marqella_ > DOCTOR PENALTY 20 минут назад



      А кто ещё,конечно мы...вам бы только грязью обливать друг друга

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      Рейтинг: +18833

      silver29 > _Marqella_ 16 минут назад

      Ох, а Миллер залез в чужой карман как гопник в метро и шарит там ни в чем себе не отказывая (((

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