«Спартак» – лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов / Кубка чемпионов

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов по выступлениям в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

На первом месте оказался 13-кратный победитель турнира «Реал» с 607 очками.

В пятерку лучших помимо мадридцев входят «Бавария» (495), «Барселона» (459), «Манчестер Юнайтед» (380) и «Ювентус» (361).

Среди российских клубов лучшим стал «Спартак», занявший 34-е место. Далее идут ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», расположившиеся на 45-й, 58-й и 91-й строчке соответственно.