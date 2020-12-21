РФС проведет проверку в связи с появлением видео, на котором судьи пьют водку за день до матча «Тамбов» – «Урал»

В Российском футбольном союзе отреагировали на публикацию ролика с участием судейской бригады Сергея Иванова.

Арбитры за день до матча 19-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уралом» (1:1) пили водку в саранском ресторане Balcon.

«Проведeм проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов», – прокомментировала ситуацию служба коммуникаций РФС.