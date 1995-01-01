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    РФС проведет проверку в связи с появлением видео, на котором судьи пьют водку за день до матча «Тамбов» – «Урал»

    В Российском футбольном союзе отреагировали на публикацию ролика с участием судейской бригады Сергея Иванова.

    Арбитры за день до матча 19-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Уралом» (1:1) пили водку в саранском ресторане Balcon.

    «Проведeм проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов», – прокомментировала ситуацию служба коммуникаций РФС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: -1228

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Куйней занимаются. Лучше бы занимались проверками трансферов за 50к деревянных, договорняками бомжей со своими филиалами, да постоянным подсвистыванием грязным бомжам.

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